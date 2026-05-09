۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

پرونده تخلفات صنفی تشکیل و به تعزیرات ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش بهنود قاسمی، مدیرکل بازرسی و مبارزه با قاچاق کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه تلویزیونی، از بررسی و نمونه‌برداری از محموله‌های مختلف خبر داد و گفت: در این زمینه مواردی از احتکار شناسایی و تحت بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: تمام موارد مرتبط بر اساس قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی رسیدگی می‌شوند. پرونده تخلفات تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌گردد.

قاسمی ابراز امیداوری کرد که اقدامات تعزیرات حکومتی بتواند از سوءاستفاده معدود افراد در شرایط فعلی جلوگیری کرده و جلوی اخلال در بازار را بگیرد.

مدیرکل سازمان حمایت همچنین درباره اقلام سرمایه‌ای یادآور شد: وزارت صمت با همکاری دستگاه‌هایی از جمله سازمان غذا و دارو، اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز واحدهای تولیدی را انجام داده است. بر اساس الگوی تعیین‌شده، این اقلام در اسرع وقت در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد تا تولید استمرار یابد و محصولات به بازار عرضه شود.

به گفته قاسمی، اقلام غیراولویت‌دار نیز مشمول قوانین مربوطه بوده و پرونده تخلفات آنها طی روال قانونی پیگیری خواهد شد. همچنین هماهنگی‌های لازم برای تسریع در رسیدگی به این تخلفات انجام شده است.

سمیه رسولی

