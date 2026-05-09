تاریخ جشن قهرمانی استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اعلام رای کمیته انضباطی درباره دیدار تیم‌های فوتسال زنان استقلال و هیئت خراسان رضوی در هفته نوزدهم لیگ برتر و ثبت برد ۳ بر صفر برای آبی پوشان پایتخت قهرمانی تیم زنان استقلال در لیگ برتر فوتسال زنان قطعی شد.

طبق آمار فصل جاری زنان استقلال در ۱۹ مسابقه ۷۱ گل به ثمر رساندند و تنها ۸ گل دریافت کردند تا با این عملکرد فوق‌العاده و کسب ۵۱ امتیاز به صدر جدول برسند.

بر اساس آخرین اخبار سازمان لیگ فوتسال این هفته جلسه‌ رسمی اعضای هیئت رئیسه را برگزار خواهد کرد تا قهرمانی استقلال را به طور رسمی تصویب کند. همچنین گفته می‌شود جشن قهرمانی آبی‌پوشان نیز در هفته جاری برگزار خواهد شد تا این موفقیت بزرگ برای آبی‌پوشان پایتخت در نخستین حضورشان در رقابت‌های لیگ برتر زنان به طور رسمی جشن گرفته شود.