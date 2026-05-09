مظفر: هدف ما ساخت تیم ملی جوان برای ۱۰ سال آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان درباره جوانگرایی و دعوت بازیکنان به اردوی آماده سازی برای حضور در تورنمنت کافا و بازی‌های داخل سالن ریاض عنوان کرد: باتوجه به برگزاری تورنمنت کافا اواخر خرداد به میزبانی تاجیکستان قصد داریم تا ۴ مرحله اردوی تدارکاتی را برگزار و بازیکنان مختلفی را ارزیابی کنیم.

وی در ادامه گفت: ۷۲ بازیکن زیر ۱۹ سال در بهمن ماه و طی سه مرحله اردوی استعدادیابی به تیم دعوت شدند که از بین نفرات، برترین ها را انتخاب کردیم. همچنین قصد داریم تا از ۲۹ اردیبهشت ماه یک اردو دو مرحله ای برگزار کنیم و طی آن ۵۰ بازیکن را مد نظر داشته باشیم. این ۵۰ بازیکن منتخبین(۲۵ لیگ برتر ) و (۲۵ نفر از لیگ یک و دو) هستند که برای اولین بار به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

سرمربی تیم ملی فوتسال اضافه کرد: در خرداد نیز ۳ مرحله اردوی آماده سازی تا تورنمنت کافا را برگزار خواهیم کرد تا برترین ها اعزام شوند. قصد ما این است که بازیکنان جوان و با استعداد را به این تورنمنت ببریم تا تجربه کسب کنند میدان ببینند تا آینده تیم ملی تامین شود. تیم ملی فوتسال ایران در کافا همیشه قهرمان بوده و برای این دوره نیز سعی می کنیم بهترین عملکرد را با توجه به جوان گرایی داشته باشیم و از نام ایران دفاع کنیم.

مظفر گفت: در هر اردو بازیکنان را زیر نظر داریم. غربالگری رخ می دهد تا برترین ها انتخاب شوند و در نهایت برای مسابقات مهم داخل سالن ریاض جام ملتها و جام جهانی آماده شوند. بانک اطلاعاتی کاملی از بازیکنان جوان در رده های زیر ۱۹ سال لیگ مناطق، لیگ های دسته دو، یک و برتر در اختیار داریم. بر همین اساس گام به گام پیش می رویم تا در ۱۰ سال آینده بازیکن تیم ملی جوان و سرحال داشته باشیم که برای تیم ملی افتخار آفرینی کنیم.