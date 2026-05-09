به گزارش خبرنگار مهر، شرایط خاص ماه‌های اخیر کشور تأثیر مستقیمی بر روند برگزاری رقابت‌های ورزشی داخلی گذاشت به‌طوری که بخش قابل توجهی از لیگ‌ها و مسابقات در رشته‌های مختلف یا متوقف شدند، یا به‌صورت نیمه‌تمام باقی ماندند و یا با تغییرات در تقویم و شیوه برگزاری ادامه یافتند. این وضعیت اگرچه در نگاه اول ناشی از الزامات بیرونی و شرایط کلی کشور بود اما آنچه بیش از خود این وقفه‌ها مورد توجه و انتقاد قرار گرفته نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری درباره تعیین تکلیف این رقابت‌هاست.

در برخی رشته‌ها مسئولان با اتخاذ تصمیمات مشخص تلاش کردند از ادامه بلاتکلیفی جلوگیری کنند به این معنا که یا مسابقات با تغییر زمان‌بندی از سر گرفته شد، یا با استفاده از جایگاه تیم‌ها در جدول قهرمان و تیم‌های صعودکننده مشخص شدند. هرچند این تصمیمات نیز خالی از انتقاد نبود اما در نهایت به بسته شدن پرونده فصل و روشن شدن وضعیت تیم‌ها کمک کرد.

در این میان فوتسال به‌عنوان یکی از رشته‌های پرطرفدار نمونه‌ای قابل توجه از نحوه مدیریت دوگانه در شرایط مشابه است. در بخش مردان سازمان لیگ پس از برقراری آتش‌بس و ایجاد آرامش نسبی در کشور شرایط را برای ازسرگیری مسابقات فراهم کرد. به این ترتیب رقابت‌های لیگ برتر فوتسال مردان مجدداً برگزار شد و حتی مسابقات لیگ دسته یک نیز در ادامه پیگیری شد تا تیم‌ها بتوانند در زمین مسابقه تکلیف جایگاه نهایی خود را مشخص کنند. این روند نشان داد که با مدیریت شرایط و در نظر گرفتن ملاحظات موجود امکان ادامه رقابت‌ها و به سرانجام رساندن فصل با وجود وقفه‌های قبلی وجود داشته است.

با این حال همین الگوی مدیریتی در بخش زنان به‌کار گرفته نشد. لیگ فوتسال زنان در حالی متوقف شد که تنها سه هفته تا پایان آن باقی مانده بود. سه هفته‌ای که می‌توانست تکلیف نهایی جدول را به‌صورت رسمی و بدون هیچ ابهامی مشخص کند. اما با گذشت زمان نه تنها این مسابقات از سر گرفته نشد بلکه سازمان لیگ تاکنون تصمیم روشنی درباره پایان فصل نیز اعلام نکرده است.

این بلاتکلیفی در شرایطی ادامه دارد که وضعیت جدول تصویر کاملاً شفافی از قهرمان ارائه می‌دهد. تیم استقلال با اختلافی قابل توجه ۹ امتیاز بیشتر از تیم‌های دوم و سوم در صدر جدول قرار دارد و عملاً قهرمانی خود را قطعی کرده است. حتی اگر سه هفته پایانی نیز برگزار می‌شد تغییر این فاصله امتیازی بسیار بعید به نظر می‌رسید. با این وجود سازمان لیگ هنوز این واقعیت را به‌صورت رسمی اعلام نکرده و همین تعلل به یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد تبدیل شده است.

البته پیامد این وضعیت تنها به بحث قهرمانی محدود نمانده بلکه نبود یک تصمیم شفاف باعث ایجاد مشکلات جدی برای باشگاه‌ها، بازیکنان و کادر فنی شده است. در ساختار حرفه‌ای لیگ‌ها بخش قابل توجهی از تعهدات مالی باشگاه‌ها از جمله پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان به پایان رسمی فصل وابسته است. حال وقتی فصل به‌طور رسمی به پایان نرسیده و قهرمان اعلام نشده بسیاری از باشگاه‌ها نیز پرداخت‌های خود را به تعویق انداخته‌اند.

این موضوع باعث شده بازیکنان که ماه‌ها در شرایط سخت تمرین و رقابت کرده‌اند و مسابقات لیگ هم تنها منبع درآمدی آنهاست در بلاتکلیفی کامل از نظر مالی قرار بگیرند. کادر فنی نیز با شرایط مشابهی مواجه هستند و نمی‌توانند برنامه‌ریزی روشنی برای آینده خود داشته باشند. در واقع تأخیر در یک تصمیم مدیریتی به‌طور مستقیم بر معیشت و امنیت شغلی فعالان این حوزه تأثیر گذاشته است.

نکته قابل تأمل تفاوت آشکار در نحوه برخورد با فوتسال مردان و زنان است. در حالی که در بخش مردان حتی رقابت‌های رده پایین‌تر نیز برگزار شده و تلاش بر این بوده که فصل به هر شکل ممکن به پایان برسد در بخش زنان با وجود نزدیک بودن به پایان مسابقات و مشخص بودن قهرمان نه مسابقات ادامه پیدا کرده و نه حتی پایان آن اعلام شده است. این دوگانگی پرسش‌های جدی درباره اولویت‌ها و نحوه تصمیم‌گیری در ساختار مدیریتی لیگ ایجاد کرده است.

بدون تردید در چنین شرایطی حداقل انتظار از سازمان لیگ شفافیت و سرعت در تصمیم‌گیری است. اگر امکان برگزاری مسابقات وجود ندارد باید به‌صورت رسمی پایان فصل اعلام و قهرمان مشخص شود. در غیر این صورت ادامه این بلاتکلیفی نه‌تنها به ساختار لیگ آسیب می‌زند بلکه می‌تواند انگیزه بازیکنان و اعتماد باشگاه‌ها را نیز کاهش دهد.