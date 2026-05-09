جهانگیر: ۲۶۲ ملک مزدوران دشمن به نفع مردم توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر، روز شنبه در نشست خبری، در ابتدا ضمن سلام و درود به ارواح طیبه شهدای انقلاب، امام شهدا و قائد شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: حق این است که گفته شود انقلاب اسلامی ایران تاریخ باشکوه و با عظمتی دارد.
وی افزود: این انقلاب در زمانی که همه جریانهای استکباری برای به ثمر نرسیدن آن تلاش کردند، با رهبریهای داهیانه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به پیروزی رسید و در ادامه با رهبریهای امام شهید این انقلاب تثبیت شد و توسعه پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در طول ۴۷ سال گذشته، به رغم همه توطئههای بین المللی و جریانهای استکباری برای به شکست کشاندن انقلاب اسلامی، دست خدا برتر از همه کیدهای شیطانی بود و لذا جنگ و کودتا و انواع توطئهها و ترورها نتوانست روحیه مردم را برای دفاع از کیان اسلام و انقلاب در هم بشکند.
وی خاطرنشان کرد: تلاشهای نیابتی توسط مزدوران استکبار در طول ۴۷ سال گذشته منجر به جنگ هشت ساله علیه ایران شد که در آن جنگ صدام ملعون نتوانست انقلاب اسلامی را به شکست برساند. در ادامه ما شاهد ورود مستقیم رژیم اشغالگر و امریکا علیه ملت ایران بودیم که نمونههای آشکار آن را در جنگ ۱۲ روزه و فتنه و کودتای دی ماه و جنگ رمضان شاهد بودیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: الحمدلله با پشتیبانیهای ملت آگاه و بصیر و همانگونه که امام شهید فرمودند، با مبعوث شدن ملت بزرگمان یک بار دیگر دشمنان این ملت فهمیدند که نمیتوان با یک ملت درافتاد و یک ملت را به نابودی کشید. امروز ۹۰ میلیون ایرانی پشتیبان ایران عزیز و انقلاب اسلامی خود هستند.
هزینه استقلالطلبی ملت ایران جنگ، ترور و تحریم بوده است
جهانگیر با اشاره به تأثیر ماندگار راه و مکتب شهدا اظهار کرد: ملت ایران به درستی فهمیدهاند که اگر خدمتگزاران بزرگی همچون امام شهید از جامعه به ظاهر خارج شوند راه، منش و مکتب آنها همچنان الهامبخش همه آزادگان ایران و بلکه آزادگان جهان خواهد بود.
وی افزود: به همین دلیل است دشمنانی که انتظار داشتند که با شهادت امام، مردم به خیابانها خواهند آمد، اما مردم در خیابانها حضور پیدا کردند تا از خون شهدا، میهن عزیزشان و انقلاب اسلامی دفاع کنند.
جهانگیر ضمن درود به روح تمام شهدا و جانباختگان حوادث اخیر تصریح کرد: کودکان معصومی که در میناب به شهادت رسیدند، عزیزان بیگناهی که در خانههای خود جان باختند و مردم بیدفاعی که در کوچه و خیابان به شهادت رسیدند، همگی مظلومانه قربانی شدند و جا دارد به خانوادههای آنان تبریک و تسلیت عرض شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروز دنیا به خوبی فهمیده است که جریانهای استکباری برای بلعیدن کشورهای دیگر هیچگونه تأمل و حیایی ندارند و امروز آشکارا و وقیحانه از نابودی ملتها برای بلعیدن منابع آنها سخن میگویند.
وی خاطرنشان کرد: ملتهای کشورهای مختلف جهان باید بیدار شوند و بدانند برخی سردمداران کشورها همراه و همگام با جریانهای استکباری در مسیر تضعیف حقوق ملتهای خود حرکت میکنند. ملتها باید علیه این رویکرد ایستادگی کرده و از حاکمان خود بخواهند که آنها را از زیر یوغ استبداد، استعمار و استکبار خارج کنند.
جهانگیر با اشاره به فشارهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: هزینههای استقلالطلبی ملت ایران در طول ۴۷ سال گذشته، جنگهای متعدد، ترورهای گوناگون و تحریمهای ظالمانه بوده است که علیه این ملت اعمال شده است.
وی بیان کرد: با وجود همه تحریمهای بینالمللی شاهد این هستیم که ملت قهرمان و رشید ایران روز به روز سرافرازتر و بالندهتر مسیر پیشرفت و ترقی خود را پیموده و در این راه دستاوردهای شگرفی را در برابر جهانیان به نمایش گذاشته است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ابعاد مختلف پیشرفت کشور، اظهار داشت: در ابعاد مختلف علمی دانشمندان ما افتخارات بین المللی میآفرینند. در حوزه نظامی و دفاعی نیز رزمندگان غیور ما با توانایی داخلی و با شعار بزرگ ما میتوانیم توانستند در مقابل جریانهای استکباری قد علم کنند و اجازه ندهند که این جریانها اهداف نامشروع خودشان را در کشورهای دیگر پیاده کنند.
وی افزود: امروز در حالی که ما جنگ را دنبال میکنیم و در حالت نه جنگ و نه صلح هستیم و به صورت موقت در یک آتشبس به سر میبریم، در همین هنگام شاهد این هستیم که قهرمانان ورزشی ما در صحنههای بینالمللی افتخارآفرینی میکنند. این موضوع ممکن نیست مگر با توانایی، کارآمدی و استواری یک ملت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امیدواریم با حمایتی که ملت از ولی فقیه و مرجع جدید و امام سوم انقلاب خواهند داشت، همانطور که در دو ماه گذشته نشان دادند که رمز پیروزی این انقلاب و حفظ این انقلاب در سایه پشتیبانی از ولایت معظم فقیه است. این جمله نورانی است که امام خمینی رحمت الله علیه فرمود: پشتیبان ولی فقیه باشید تا به کشورتان آسیبی نرسد.
وی گفت: امروز پشتیبانی از حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای به عنوان ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب، همچون پشتیبانیهایی که مردم از پدر و قهرمان شهید انجام دادند، به همان اندازهای که پشتیبانی در دوره پرافتخار حضرت آیت الله خامنهای شهید اتفاق افتاد، در این دوره نیز با صلابتتر و قویتر اتفاق خواهد افتاد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با حمایت پرشور مردم که صحنههای پرشور آن را در شبهای خیابانهای مختلف کشور شاهد هستیم، امیدواریم که دشمن متوجه شود که نمیتواند با یک ملت مبارزه کند و حقوق راستین ملت را باید به رسمیت بشناسد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در سایه این جنگ تحمیلی فهمیدیم که نظام جمهوری اسلامی یک نظام مبتنی بر مردمسالاری دینی است که ساختارش قدرت منحصر به فردی را برای ملت فراهم کرده است. نقشآفرینی مردم در همه صحنهها، چه در صحنههای نظامی، چه در صحنههای اجتماعی و چه در صحنههای اقتصادی، نقش بیبدیلی را در حکمرانی جدید برای دنیا به نمایش گذاشته است.
وی افزود: اگر امروز در خیابانها مردم پشتوانه عظیمی برای نیروهای نظامی و انتظامی ما هستند، باید همین قدرت در حوزه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی نیز نقش خودش را ایفا کند. قدرت عظیمی را که امروز در بخشبخش جامعه میبینیم باید از آن به نفع آبادانی و به نفع پیشرفت کشور انشاءالله استفاده شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جنایات جنگی در جنگ رمضان اظهار داشت: جنگ رمضان، برخلاف همه قوانین و قواعد بینالمللی، دشمن هجمه ناجوانمردانهای را به ایران شروع کرد و با حملات وحشیانه از مدرسه شجره طیبه که کودکان بیگناه را به شهادت رساند که بدون تردید به عنوان یک جنایت جنگی شناخته میشود و نقض آشکار حقوق بینالملل و بشردوستانه است.
وی افزود: همچنین از منظر حقوق بشر، حقوق مختلفی را در این جنگ آمریکاییها و هم رژیم صهیونیستی نقض کردند. از جمله حق حیات مردم که ماده سه اعلامیه حقوق بشر به رسمیت شناخته، یا حق آموزشی که ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته، یا بحث حمایت ویژه از کودکان که در کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون کودک به رسمیت شناخته شده است در این جنگ به شدت نقض شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از همان اولین روز جنگ با تلاش شبانه روزی پیگیر موارد نقض حقوق بین الملل در داخل کشور بود. مراتب این جنایات را به مراجع حقوق بشری در دنیا اعلام کرد و ارسال کرد. با همکاری وزارت امور خارجه، نشست ویژه شورای حقوق بشر برای بررسی فجایعی که در این جنگ صورت گرفته بود، شکل گرفت.
وی گفت: در این راستا، شورای حقوق بشر سازمان ملل در هفتم فروردین ماه امسال با درخواست ایران و کشور چین و کوبا یک نشست اضطراری در ژنو برگزار کرد که در آنجا اعضا به صورت یکپارچه این جنایت را علیه ملت ایران به شدت محکوم کردند و خواستار تحقیق فوری، مستقل و شفاف و پاسخگویی عاملان آن شدند.
وی ادامه داد: شاهد بودیم که در این جنگ به صورت عمدی مراکز درمانی ما مورد حمله قرار گرفت، از جمله بیمارستانهایی مثل بیمارستان گاندی، بیمارستان خاتم الانبیا و مراکز درمانی در استانهای مختلف مثل بندرعباس، زاهدان، اهواز و در رأس همه آنها شاهد این بودیم که انستیتو پاستور که یک مرکز تحقیقاتی است و عمر صد سالهای دارد و اقداماتش از گذشته تا کنون اقدامات بشردوستانه است، مورد هدف قرار گرفت و تخریب شد. همه اینها نقض مواد مختلف حقوق بین الملل بود که توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا اتفاق افتاد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: هم دولت جمهوری اسلامی، هم قوه قضاییه، همه موارد نقض را با جمعآوری ادله و مستندات از طریق مراجع بینالمللی پیگیری خواهند کرد.
برخورد قاطع قوه قضاییه با اخلالگران بازار و سودجویان
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: قوه قضاییه وظیفه دارد در شرایطی که دشمن نتوانسته از نظر نظامی به اهداف خود دست یابد و تلاش کرده است از طریق جنگ اقتصادی و محاصره اقتصادی علیه ایران اقدام کند، در کنار مردم برای صیانت از حقوق عمومی حضور فعال داشته باشد.
وی افزود: دشمن در تلاش است آنچه را که طی ۴۷ سال گذشته از طریق تحریمها موفق به اجرای آن نشده، با استفاده از فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی دنبال کند از این رو وظیفه همه آحاد ملت است که با هوشیاری اجازه ندهند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
جهانگیر تصریح کرد: قوه قضاییه نیز پا به پای مردم و در راستای حمایت از حقوق عامه تلاش میکند تا التهابی در بازارها ایجاد نشود و اگر افرادی بخواهند با فعالیتهای سودجویانه و غیرمنصفانه شرایط التهابآمیزی را در بازار به وجود آورند با برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان متولی مبارزه با گرانفروشی و تنظیم بازار و همچنین دادستانهای سراسر کشور موظف هستند در مواردی که اقدامات باندی یا تلاشهای هدفمند برای برهم زدن بازارها صورت میگیرد، ورود جدی داشته باشند و با همکاری دولت اجازه ندهند فشار اقتصادی بیشتری به مردم وارد شود.
وی با اشاره به آسیبهای وارد شده به برخی زیرساختهای اقتصادی کشور اظهار کرد: بخشی از زیرساختهای اقتصادی به صورت هدفمند و با هدف فشار بر آحاد مردم، به ویژه اقشار ضعیف توسط دشمن مورد آسیب قرار گرفته و لازم است برای ترمیم این آسیبها و بازگشت شرایط به وضعیت طبیعی تلاش مضاعفی صورت گیرد.
جهانگیر تأکید کرد: در این شرایط، صرفهجویی و کمک به یکدیگر به عنوان یک اصل اسلامی و انسانی باید در دستور کار همگان قرار گیرد و در کنار آن نباید اجازه داده شود برخی افراد از شرایط موجود به نفع خود سوءاستفاده کنند.
وی با اشاره به وضعیت حوزه انرژی گفت: در حال حاضر کشور در بخشهایی مانند برق، آب و گاز با کمبودهایی مواجه است و نیاز به صرفهجویی جدی وجود دارد. به ویژه در حوزه برق، افرادی که با استفاده از ماینرهای غیرمجاز فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور وارد میکنند باید از سوی مردم به دستگاههای مسئول معرفی شوند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اطلاعات مردمی در این زمینه میتواند به دولت، ضابطین و دستگاه قضایی کمک کند تا با افراد سودجو و استفادهکنندگان غیرمجاز برخورد قانونی صورت گیرد و کشور بتواند از این شرایط عبور کند.
وی افزود: همانگونه که رئیسجمهور و اعضای دولت تأکید کردهاند، مطمئنا ایران به دست ایرانیان ساخته خواهد شد و بهتر از گذشته نیز ساخته خواهد شد و این مهم تنها در سایه وحدت، همدلی، انسجام و اتحاد ملی محقق میشود.
جهانگیر تصریح کرد: اگر این اتحاد مقدس همچنان ادامه پیدا کند دشمن از اقدامات خود مأیوس خواهد شد و دستگاههای مختلف از جمله دستگاه قضایی و سیستم دیپلماتیک کشور خواهند توانست در مجامع بینالمللی، شکایتهای خود علیه جریانهایی که این جنگ را به کشور تحمیل کردهاند، پیگیری کنند.
توقیف ۲۶۲ فقره ملک مرتبط با وطنفروشان
سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی در دوران جنگ اظهار کرد: در طول جنگ تلاش شد علاوه بر اینکه روند رسیدگی به امور روزمره در سیستم قضایی به هیچ عنوان متوقف نشود اقدامات عاجلی نیز در قبال افرادی که به عنوان وطنفروش و خائن، مزدوری دشمن را بر عهده گرفته بودند در دستور کار قرار داد.
وی افزود: با توجه به تصویب قانون تشدید مجازات همکاری با رژیم صهیونیستی توسط مجلس شورای اسلامی در سال گذشته، بسترهای قانونی لازم فراهم شد تا دادستانیها بتوانند در خصوص فعالیت مزدورانی که علیه وطن و مردم کشور در خارج از مرزها تلاش میکنند اقدام کنند تا پیگیریهای لازم را انجام دهند.
جهانگیر تصریح کرد: بر اساس این قانون، امکان پیگیری و مجازات این افراد چه از منظر کیفری و چه از لحاظ مالی در داخل و خارج از مرزها فراهم شده و اقدامات لازم نیز در این زمینه صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بر اساس گزارشی که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت شده، تاکنون در پی نامههای دادستانی کل کشور درباره بازداشت و توقیف اموال وطنفروشان، ۷۲۲ استعلام از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این پیگیریها، تاکنون ۲۶۲ فقره ملک در کشور توقیف شده که بیشترین فراوانی آن مربوط به استانهای تهران، گیلان، البرز، مازندران و اصفهان بوده است.
جهانگیر بیان کرد: این املاک علاوه بر حسابها و سایر اموالی است که از مزدوران و متهمان شناسایی و توقیف شده و پس از طی مراحل قانونی در صورت تأیید نهایی حکم مصادره در دادگاه، به نفع ملت ایران مصادره خواهد شد.
مردم اخبار را فقط از مراجع رسمی دنبال کنند
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی صحیح و نقش رسانههای رسمی در شرایط حساس کشور اظهار کرد: بیان دست اول مسائل کشور اهمیت بسیار زیادی دارد و همه باید به یکدیگر یادآوری کنند که روایتها و پیامهای اجتماعی را تنها از طریق مراجع رسمی به ویژه صدا و سیما دنبال کنند.
وی افزود: دشمن تلاش میکند تا مرجعیت خبر را به سمت مزدوران و افرادی هدایت کند که امروز در سایر کشورها با حمایت مالی صهیونیستها و جریانهای استکباری علیه ملت ایران فعالیت میکنند و در تلاش هستند روایتهای دروغ و نادرست را به عنوان واقعیت به جامعه القا کنند.
جهانگیر بیان کرد: استفاده از روایتهایی که از سوی مراجع رسمی کشور منتشر میشود، موضوع مهمی است که باید مورد توجه همه آحاد ملت قرار گیرد و در این زمینه لازم است مردم نسبت به یکدیگر تذکر و آگاهیبخشی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در کشور گفت: سرمایه عظیمی که در سایه وحدت ملت به دست آمده، باید روز به روز در حوزههای مختلف تقویت شود و همه آحاد جامعه در مسیر تقویت این سرمایه اجتماعی نقشآفرینی کنند.
وی خاطرنشان کرد: افرادی که در شرایط کنونی سخنانی مطرح میکنند که بوی دوگانگی، جناحبندی و دوقطبی از آن استشمام میشود عملاً در زمین دشمن بازی میکنند و به آسیاب دشمن آب میریزند حتی اگر نیت آنها دلسوزانه باشد.
جهانگیر تأکید کرد: هرگونه اظهارنظر وحدتشکن میتواند سرمایه اجتماعی کشور را با چالش مواجه کند و از این رو همه باید پشت خط رهبری، گوش به فرمان ولیفقیه باشند و هر فرمانی که صادر میشود را با جان و دل پذیرفته و اجرا کنند.
وی افزود: باید از برداشتهای شخصی، سلیقهای و جناحی که ممکن است موجب تردید یا ناامیدی در بخشهایی از جامعه شود به شدت پرهیز کرد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت چهرههای اجتماعی اظهار کرد: امروز باید از همه کسانی که میتوانند در جامعه نقشآفرینی کنند، به عنوان سرمایه اجتماعی استفاده شود.
وی ادامه داد: هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان، ریشسفیدان و افرادی که در میان خانوادهها، محلات و جمعهای اجتماعی مورد اعتماد و توجه مردم هستند، میتوانند در مسیر پیشرفت کشور و حمایت از ارزشهای ملی نقش مؤثری ایفا کنند و باید از ظرفیتها به بهترین شکل بهره برد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تراستیها
وی گفت: در همین دوران جنگ، فعالیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی با قدرت دنبال شد. پرونده مهمی به عنوان تراستیها داشتیم که تعهدات ارزی را ایفا نکرده بودند و حاصل از صادراتشان را برنگردانده بودند. از قبل از جنگ رسیدگی به پروندههایشان شروع شده بود. در این خصوص اقدامات مؤثری اتفاق افتاده، تا امروز قریب به ۳۰۰ پرونده در این خصوص تشکیل شده، پروندههایشان در دادسرای ویژه امور اقتصادی در حال اقدام است که به محض اینکه نتایج آن کامل شد به اطلاع ملت عزیز خواهد رسید.
وی افزود: معاونت اجتماعی یک طرحی را تحت عنوان طرح پدافند اجتماعی در دستور کار قرار داده که بتوان از حقوق مردم در حوزههای مختلف صیانت کرد. هم دستگاهها از دستگاهها مطالبه لازم به عمل خواهد آمد، هم با همدلی و همراهی و همافزایی و با استفاده از ظرفیت خیرین و جریانهای جهادی کمک میکنیم خدمات اجتماعی به مردم توسعه پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این طرح در ۱۰ موضوع دنبال خواهد شد. یکی موضوع پیدا کردن راههای همدلی و هماهنگی اجتماعی که باید همه دستگاهها این را در دستور کار قرار دهند. یکی بحث استمرار انسجام و گفتمان اجتماعی و یکی دیگر از آن مواردی که امروز جامعه نیاز دارد تا این انسجام حفظ شود، بحث راههای تقویت امید اجتماعی است. چون دشمن با جنگ روانی تلاش میکند که اگر در جبههها نتوانست ملت را به تسلیم وادار کند، در فضای روانی و در فضای مجازی به نحوی با شایعهسازی و شایعه پراکنی این امید اجتماعی را کاهش بدهد. باید راههایی برای تقویت امید اجتماعی در صحنههای مختلف توسط همه بخشهای مختلف در دستور کار قرار بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعات، بحث ضرورت امنیت اجتماعی است. مردم باید زندگی کنند در این شرایط و به هیچ عنوان نباید اجازه داد معدود کسانی که از این شرایط میخواهند سوءاستفاده کنند و امنیت مردم را به هم بزنند، با آنها حتماً با قاطعیت برخورد خواهد شد. اگر امروز کسی نسبت به چپاول اموال مردم، دستبرد به اموال مردم اقدام کند، چون شرایط شرایط خاص است باید با شرایط عادی متفاوت باشد؛ لذا ضرورت حفظ امنیت اجتماعی مردم از طریق تقویت سازوکارهای کمک به امنیت مردم در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات، تأکید بر حقوق اجتماعی است. بخشهای مختلف جامعه دچار آسیبها و لطماتی از این شرایط شدند. یک بخشی ممکن است به دلیل اینکه کارخانهای دچار آسیب شده یا مرکزی آسیبدیده، کسی با بیکاری روبهرو شود و یا ممکن است بعضی از جاها بخواهند، تعدیل نیرو کنند که مطالبهگری از بخشهای مختلف در جهت حفظ حقوق مردم در دستور کار قرار میگیرد.
قوه قضاییه در هوشمندسازی خدمات پیشتاز بوده است
وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در کاهش مراجعات حضوری گفت: قوه قضاییه در حوزه هوشمند سازی پیشتاز بوده سایر قوا نیز نسبت به این موضوع اذعان دارند.
وی افزود: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه که شروع آن در دولت شهید رئیسی آغاز شد و ادامه آن و استمرارش و در دوره حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای ادامه یافت، با قدرت شاهد هوشمندسازی بخشهای مختلف با استفاده از فناوریهای نوین بودیم و هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با شروع جنگ تحمیلی سوم، متناسب با شرایط کشور و محدودیتهای ایجاد شده که در زیرساختهای ارتباطی و شبکه اینترنت ایجاد شده بود، نسبت به توسعه خدمات غیرحضوری اقدام کرد تا علاوه بر اینکه سامانهها پایدار بمانند و تابآوری در این حوزهها افزایش پیدا کند، آسیبپذیری بخشهای مختلف قضایی نیز کاهش پیدا کند.
وی تصریح کرد: در ایام جنگ تحمیلی سوم، ۲۲۰ هزار نفر در سامانه ثنا ثبت نام کردند که ۳۰ درصد از این ثبتنامها به صورت غیرحضوری بود. ۹۷ درصد از ابلاغهای قضایی به صورت الکترونیکی صادر شد و از طریق پیامک به اشخاص ذینفع اطلاعرسانی شد تا امکان مشاهده از طریق سامانه برایشان فراهم شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از کارهایی که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این دوره جنگ انجام داد، صدور گواهی عدم سوءپیشینه بود که یکی از خدمات پرکاربرد دستگاه قضایی است. ۱۶۷ هزار گواهی صادر شد که ۷۵ درصد آنها غیرحضوری بود. با راهاندازی این سیستمها، امروز شاهد این هستیم که بیشتر این گواهیها دارد به صورت غیرحضوری صورت میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حدود ۱۱ هزار جلسه دادرسی به صورت الکترونیکی و غیرحضوری برگزار شد که این مسئله بسیار مهم است. کسانی هستند که از نظر حقوقی مشکلاتی دارند و رسیدگی به پروندههایشان در وقت مقرر بسیار برایشان مهم بود. قوه قضاییه اجازه نداد که جنگ تحمیلی وقفه در رسیدگیها ایجاد کند و آنجایی که امکانش بود، جلسات را به صورت دادرسی غیرحضوری و برخط انجام داد.
۳۷ هزار درخواست در سامانه خدمات جنگ رمضان ثبت شد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورتگرفته در زمینه مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار کرد: بخشهای مختلف دستگاه قضایی در راستای مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در دوران جنگ فعال بودند و اقدامات گستردهای را در این حوزه انجام دادند. دادستانی کل کشور و دادستانهای سراسر کشور با حضور بهموقع در مراکز آسیبدیده، جمعآوری مستندات و صدور دستورات لازم تلاش کردند تا حقوق مردم حفظ، تأمین و برای پیگیریهای بعدی مستندسازی شود.
وی ادامه داد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در دوران جنگ نقش مؤثر و چشمگیری در جنگ رمضان ایفا کردند و در کنار سایر نهادهای مسئول، در شناسایی، ارزیابی، مستندسازی و پیگیری خسارات ناشی از جنگ فعالیت گستردهای داشتند. این مستندات در حال آمادهسازی است تا از طریق دولت جمهوری اسلامی ایران به مراجع بینالمللی ارائه شود.
جهانگیر با اشاره به روند میدانی جمعآوری مستندات گفت: بلافاصله پس از هر حمله و اقدام جنایتکارانه دشمن خبیث، کارشناسان رسمی در محلهای حادثهدیده حضور پیدا کرده و از واحدهای مسکونی، اماکن تجاری و… که آسیبدیده بازدید میکردند و ارزیابی خسارات وارده و تهیه گزارشهای فنی و مالی در دستور کار قرار میگرفت.
وی افزود: وکلای مرکز قوه قضاییه نیز با حضور در محل، خدمات مشاوره حقوقی و اخذ وکالت به صورت رایگان از زیاندیدگان را انجام میدادند و تنظیم دادخواستها، شکواییهها و پیگیری پروندهها در دستور کار قرار داشت.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: هماهنگی با دستگاههای اجرایی برای تسریع در روند خدماترسانی، تشکیل بانک اطلاعاتی از خسارات، مستندات و گزارشهای کارشناسی و همچنین راهاندازی سامانه ثبت درخواستهای اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر اقدامات مرکز وکلا در این دوره بود.
وی ادامه داد: این سامانه امکان ثبت درخواست کارشناسی، درخواست وکیل و دریافت مشاوره خانواده را فراهم میکرد و در دوران جنگ، رمضان حدود ۳۷ هزار درخواست در این سامانه ثبت شد که حدود ۳۰ هزار مورد آن مربوط به درخواست اعزام کارشناس به محل حادثه بود و بلافاصله رسیدگی شد. سایر درخواستها نیز مربوط به دریافت خدمات وکیل و مشاوره خانواده بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: تاکنون دستگاه قضایی با همکاری وکلای مرکز قوه قضاییه و مسئولان قضایی حدود ۱۴ هزار مورد بازدید از اماکن آسیبدیده انجام داده و بیش از ۱۰ هزار مورد از این بازدیدها منجر به صدور گزارشهای رسمی و فنی شده است.
وی ادامه داد: تلاش میشود با جمعآوری و تکمیل مستندات، مطالبات جمهوری اسلامی ایران هم در داخل کشور و هم در مراجع بینالمللی از طریق مراجع ذیربط با سرعت پیگیری شود.
تشریح اقدامات قضایی برای کنترل بازار
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: دادگستریها در ایام جنگ فعالیت گستردهای داشتند به عنوان مثال دادگستری استان بوشهر با بازدیدهای مستمر از گمرکها روند تسریع ترخیص کالاهای اساسی را پیگیری کرد و شاهد بودیم در مواردی که مجتمعهایی که نیاز داشت بلافاصله کالاها از آنجا ترخیص شود مانند پتروشیمیهای دماوند، مبین و جم امکان آن فراهم شد و پیگیری ابعاد حقوقی بینالمللی حادثهای که علیه این پتروشیمیها نیز توسط همکاران ما در دادگستریها انجام شد.
وی افزود: در استان خراسان رضوی شاهد بودیم که برای تنظیم بازار جلسات مختلفی برگزار و مصوبات خوبی تصویب شد. کنترل کالاهای اساسی در استانهای مسافرپذیر با اقدامات قضایی به خوبی انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه به اقدامات انجام شده برای کنترل بازار اشاره کرد و گفت: دادگستری استان زنجام برای کنترل بازار، بازدیدهایی را از همه انبارها برای جلوگیری از احتکار در مجموعهها داشتند. این مسئله کمک کرد به اینکه اگر جایی احتکاری صورت گرفته بود، بلافاصله نسبت به توزیع آنها در بازار اقدام شود. همچنین غربالگری کرده و زندانیانی که واجد اعطای مرخصی بودند، به آنها مرخصی داده شد.
وی افزود: در هرمزگان مشاهد این بودیم که دادگستری با فعالیتی که انجام داد، موحب ترخیص و خروج بیش از دو میلیون تن کالا که بخشی از کالای اساسی بود که این کالاها از بنادر خارج و به موقع ترخیص شد.
وی در ادامه گفت: در همین راستا ۷ هزار دستگاه خودرو که در بندر شهید رجایی و بندرعباس دپو شده بود، با دستورات قضایی ترخیص شد. به صورت ۲۴ ساعته دستگاه قضایی برای حفظ حقوق مردم در بنادر حاضر بود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در همین ایام، کسانی که به عنوان مزدور با رژیمهای خائن همکاری میکردند یا با رژیم صهیونیستی همدستی داشتند، شناسایی و به مراجع قضایی تحویل داده شدند. همچنین مستندات جنایت جنگی که رژیم صهیونیستی انجام داده بود و دولت آمریکا علیه مدرسه شجره طیبه در ۳۳۷ صفحه مستندسازی و توسط مرجع قضایی رسیدگی به آن دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین در استان کرمان هم اقدامات خوبی صورت گرفت. شبکههای معاندی در آنجا فعال بودند با همکاری ضابطین و حضور به موقع آنها، شناسایی و بازداشت شدند و تحویل مراجع قضایی شدند که پروندههایشان در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: در استان یزد شاهد این بودیم که با پیگیریهایی که صورت گرفت، آرامش خوبی در بازار بود. از احتکار جلوگیری شد، بازرسیهای به مستمر در دستور کار قرار گرفت. تیمهای اشتراکی از سوی دادگستری، سازمان تعزیرات و سازمان صمت برای ایجاد آرامش در بازار ایجاد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: دادگستری استان مرکزی ۲۳۸ تیم مشترک بازرسی با تعزیرات و سایر بخشهای صنفی ترتیب داد. از بیش از هزار واحد صنفی بازدید کرد، ۳۴۳ مورد تخلف داشتند که با آنها برخورد قانونی لازم صورت گرفت و در این خصوص پروندههایی تشکیل شد.
توقیف ۱۰۹ ملک و ۱۶ خودرو متعلق به مزدوران در تهران
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در استانهای مختلف کشور در دوران جنگ رمضان اظهار کرد: در استان فارس جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا در حمله به دادگستری شهرستان لارستان مستندسازی شد و اقدامات لازم در این خصوص در دستور کار قرار گرفت. در استان گیلان نیز ۷۴ نفر از مزدوران و مرتبطین با دشمن توسط ضابطان شناسایی و به قوه قضاییه معرفی شدند که پروندههای آنها با سرعت در حال رسیدگی است.
جهانگیر ادامه داد: در استان همدان، سازمان تعزیرات حکومتی حکم محکومیت ۳۹۳ میلیارد ریالی برای متخلفان مرتبط با گرانفروشی و سایر سوءاستفادهها صادر کرد. همچنین ۲۵ نفر از مزدورانی که با دشمن همکاری میکردند شناسایی و اموال آنها توقیف شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجامشده در استان مازندران گفت: در این استان قرارگاهی برای مدیریت و نظارت بر بازار در دادگستری تشکیل شد و بازرسیهای متعددی با همکاری دستگاههای مختلف و تحت نظارت دادگستری استان انجام گرفت. با توجه به حضور گسترده مسافران در ایام پایانی سال و افزایش جمعیت در استانهای شمالی به ویژه مازندران، نظارتهای دقیق دادگستری استان موجب شد آرامش بازار حفظ شود و اجازه سوءاستفاده و اجحاف به مردم داده نشود.
جهانگیر تصریح کرد: در استان مازندران همچنین ۹۷ درصد دادگاهها در این ایام به صورت برخط فعالیت خود را دنبال کردند.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد دادگستری استان تهران اظهار کرد: در استان تهران نیز فعالیتهای بسیار گسترده و قابل توجهی انجام شد که جا دارد از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به صورت ویژه قدردانی شود. با توجه به اینکه بیشترین حجم حملات دشمن در طول جنگ متوجه استان تهران بود و نزدیک به نیمی از حملات علیه این استان صورت گرفت فشار زیادی بر پایتخت وارد شد و به همین دلیل فعالیت دادگستری استان تهران نسبت به سایر استانها مضاعف و چشمگیرتر بود.
وی ادامه داد: در رابطه با عوامل همکاریکننده با دشمن در مجموع هزار و ۴۷۲ کیفرخواست صادر شد که مربوط به عوامل اغتشاشات دیماه بوده است.
جهانگیر تصریح کرد: همچنین در ایام جنگ رمضان ۴۴۱ پرونده تشکیل شد که ۱۲۳ فقره از این پروندهها منجر به صدور کیفرخواست و ارجاع به دادگاه شده و هماکنون در حال رسیدگی است.
وی خاطرنشان کرد: در دادگستری استان تهران کارگروهی ویژه برای شناسایی و توقیف اموال مزدوران تشکیل شد که گزارش نهایی اقدامات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تاکنون این کارگروه دستور توقیف ۱۰۹ ملک، ۱۶ دستگاه خودرو و همچنین مسدودی حسابهای مرتبط با مزدوران شناسایی را صادر کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه به فعالیتهای صورتگرفته در استان تهران اشاره کرد و گفت: در مجموع اقداماتی که استان تهران انجام داد، اعطای مرخصی به محکومین حقوقی بود که بر اساس بخشنامه صادره صورت گرفت. تسهیلات مرخصی برای آنها فراهم شد. نظارتهای میدانی و روزانهای بر نواحی دادسرا و دادگاههای تهران توسط دادسرای تهران و هم دادگستری تهران دنبال شد. به صورت شبانهروزی و کشیک در دادسراها فعال بودند برای اینکه پاسخگوی نیازهای مردم باشند.
وی افزود: تقریباً در تمامی استانها ما شاهد حضور مرتب مسئولین و بازدیدهای مستمر از شعب مختلف بودیم. در رأس آنها رئیس قوه قضاییه شخصاً بازدیدهایی در ساعتهای مختلف با توجه به روحیه انقلابی و جهادی برای دلگرمی بیشتر و پشتیبانی از همکاران قضایی خودشان داشته و در جلسات مختلف و در شعب مختلف دادسراها و دادگاهها حضور پیدا کرده و از نزدیک در جریان فعالیت و زحماتی که همکاران متقبل میشدند، قرار میگرفت.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اگر قوه قضاییه تلاشی را کرده وظیفهاش بوده است، امروز وظیفه ما نسبت به گذشته بسیار سنگینتر است. باید خدمترسان بیمنتی برای ملت بزرگواری که در همه صحنهها شگفتی آفریده است باشیم، ملتی که در پیروزی انقلاب با دست خالی در مقابل استکبار ایستاد.
وی ادامه داد: این مردم جنگ تحمیلی اول و جنگ دوم تحمیلی را به پیروزی رساند و انشاءالله جنگ سوم تحمیلی را هم با حضور مستمری که در صحنه دارند و با حمایتهای بیدریغ و گوش به فرمانی که از ولی فقیه خواهند داشت، به پیروزی نهایی خواهند رساند.
نظر شما