فرزانه جمامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قهرمانی استقلال در لیگ بسکتبال زنان که بدون انجام بازی دوم فینال به دست آمد، گفت: استقلال یک بازی با قهرمانی فاصله داشت که حمله صهیونی - آمریکایی به کشور آغاز شد و در ادامه تمام رویدادهای ورزشی تعطیل شدند.

وی ادامه داد: این موضوع را در نظر داشتیم که شاید بعد از جنگ فرصتی برای پیگیری فینال داده شود، به همین دلیل در جریان ۴۵ روزجنگ با کل تیم در ارتباط بودیم. تمرین گروهی نداشتیم اما بازیکنان به صورت انفرادی تمرینات شان را دنبال می کردند تا آمادگی شان را حفظ کنند.

سرمربی تیم بسکتبال زنان استقلال با یادآوری اینکه سازمان لیگ بسکتبال ۵ اردیبهشت زمان های فینال دوم و سوم را تعیین کرد، خاطرنشان کرد: پیش از آن هم خودِ باشگاه پیگیر وضعیت فینال بود. درحالیکه شاید هر تیمی غیر از ما بود، متقاضی معرفی به عنوان قهرمان بدون بازی دوم و سوم می شد چون بازی اول فینال را برده بودیم. با این حال آمادگی خود را برای برگزاری دیدارها اعلام کردیم.

جمامی تصریح کرد: البته برای تیم مقابل یعنی آکادمی سحر هم احترام را قائل بودیم که دوباره شانس را امتحان کند. به هر حال اگر این تیم بازی دوم را می برد به اندازه ما برای قهرمانی شانس داشت چون کار به بازی سوم کشیده می شد. از طرفی خودمان هم دوست داشتیم با بازی به عنوان قهرمانی دست یابیم. بنابراین از پیگیری فینال استقبال کردیم.

وی تاکید کرد: این در حالی بود که تمرین در شرایط بعد جنگ راحت نبود. ما بازیکنان غیر بومی داشتیم که برای حضور در تهران و شرکت در تمرینات ترس داشتند و طبیعی هم بود. موضوع اسکان و امنیت بازیکنان خیلی راحت نبود.از طرفی برنامه ریزی های ما تا پایان اسفند سال قبل بود اما مجبور به جابه جایی و تغییر همه آنها شدیم در حالیکه استقلال به خاطر هلدینگ خلیج فارس درجریان جنگ متحمل خسارت های مالی زیادی هم شد. با همه اینها راضی به فینال بودیم.

سرمربی تیم بسکتبال استقلال با بیان اینکه تمرینات را با ۶ بازیکن آغاز کردیم و بعد از یک هفته ترکیب کامل را در اختیار داشتیم، گفت: یک هفته به صورت منسجم تمرین داشتیم تا آمادگی کامل برای بازی فینال پیدا کنیم اما تا روز بازی از غیبت حریف مان اطلاع نداشتیم. صبح روز بازی به صورت رسمی متوجه شدیم که آکادمی سحر در بازی شرکت نمی کند. این در حالی بود که برای فینال همه هواداران و مسئولان آماده حضور در سالن شده بودند. البته خوشبختانه اقای تاجرنیا به سالن آمدند و مراسم اهدای کاپ هم برگزار شد.

وی در پاسخ به این پرسش که «در صورت حضور آکادمی سحر، پرونده فینال در پایان بازی دوم بسته می شد یا امکان داشت کار به بازی سوم کشیده شود؟»، گفت: قطعا کار را در همین بازی دوم تمام می کردیم. ما طی لیگ سه بار در مرحله گروهی و بازی اول فینال با آکادمی سحر روبرو شدیم و این تیم را در شرایطی که تمام نفرات داخلی و خارجی اش را داشت، شکست دادیم. قطعا در این بازی هم برنده بودیم. ما کاملا آماده شکست دوباره آکادمی سحر بودیم. دوست داشتیم آکادمی سحر در زمین حاضر می شد و بازی می کردیم.

جمامی در مورد برنامه تیم بسکتبال زنان استقلال برای فصل بعد گفت: بعد از نشست مدیران باشگاه در این زمینه تصمیم گیری می شود ضمن اینکه درمورد رقابت های آسیایی هم هنوز برنامه دقیق ارائه نشده است.