۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

آغاز طرح پایش سلامت مناطق کم‌برخوردار با «سامانه پرتابل نبض هوشمند»

پکیج پایش سلامت میدانی «نبض هوشمند» یکی از طرح های برگزیده رویداد نوآوری اجتماعی «رعنا» است که موسسه دانش بنیان برکت روی آن سرمایه گذاری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه دانش بنیان برکت، یکی از اقدامات موسسه دانش بنیان برکت حمایت در قالب خرید خدمت روی طرح های نوآورانه و فناورانه با محوریت اجتماعی است که در مناطق محروم مورد استفاده قرار بگیرد.

از این رو دو تیم استارتاپی که چالش عدم دسترسی به تشخیص اولیه و فقدان داده های سلامت محور را مد نظر قرار دادند پکیجی برای پایش سریع سلامت تولید کردند. موسسه دانش بنیان برکت نیز در راستای پایش سلامت مناطق محروم روی تولید ۴ پکیج این کیف سیار در قالب خرید خدمت سرمایه گذاری کرد.

هر یک از این کیف های سیار با ۸ ابزار تشخیصی ECG همراه ضربان، فشار خون، قند خون، اکسیژن، دما، صدای قلب و ریه، اندازه گیری هموگلوبین می تواند ۱۵ هزار نفر را پایش کند.

در حال حاضر ۴ کیف سیار پایش سلامت با حمایت و خرید خدمت ۱۵ میلیارد ریالی موسسه دانش بنیان برکت، آماده سازی شده و قرار است با مشارکت گروه‌های مردمی و جهادی پایش سلامت را در مناطق محروم آغاز کند.

استفاده از این دستگاه هم‌راستا با طرح های ملی عدالت در سلامت و پروژه های CSR و بنیادی توسعه‌گرا شبکه مویرگی خانه‌های بهداشت و خدمات بنیاد برکت در مناطق مختلف کشور است.

کیف سیار پایش سلامت از برگزیده های رویداد روایت عصر نوآوری اجتماعی «رعنا» در حوزه سلامت بود که در دی ماه ۱۴۰۴ با حمایت موسسه دانش بنیان برکت برگزار شد. آیین رونمایی از این پکیج ها و شروع بکارگیری در مناطق محروم با حضور مدیرعامل موسسه دانش بنیان برکت و مدیران مربوطه برگزار می شود.

مهتاب چابوک

