چرا رژیم صهیونیستی از تهاجم زمینی به جنوب لبنان هراس دارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره در مطلبی نوشت که دامنه عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان با سرعت قابل توجهی در حال گسترش است، اما افزایش حملات، با عملیات زمینی گسترده همراه نیست، بلکه بیشتر به حملات هوایی، هشدارهای تخلیه و گلوله‌باران توپخانه‌ای محدود می‌شود. این موضوع نشان‌ دهنده احتیاط اسرائیل در ورود به رویارویی مستقیم با حزب‌الله در جغرافیای پیچیده جنوب است.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی طی ساعات گذشته، با پهپاد به چندین شهرک از جمله النبطیه، الفوقا و حاریس حمله کرد. همزمان، گلوله‌باران توپخانه‌ای کفرتبنیت، حاروف، برعشیت و صفد البطیخ انجام شد و عملیات تخریب خانه‌ها در بنت جبیل و اطراف بخش غربی نیز ادامه پیدا کرد.

سرتیپ حسن جونی، کارشناس نظامی و استراتژیک در بیان تاکتیک‌های رژیم صهیونیستی در حمله به جنوب لبنان گفت که تل‌آویو طی هفته‌های اخیر ماهیت عملیات خود را تغییر داده و از تمرکز بر ایجاد «منطقه حائل» به استراتژی متکی بر فشار هوایی شدید، تخریب سیستماتیک و تحمیل آوارگی بر روستاهای جنوبی روی آورده است.

وی افزود که این تغییر نشان‌دهنده کاهش امید رژیم صهیونیستی به عملیات زمینی گسترده و اتکا به گلوله‌باران از راه دور برای کاهش درگیری مستقیم با مبارزان حزب‌الله است، این موضوع در مناطقی که به دلیل عوارض زمین و تجربه میدانی، برتری رزمی را به حزب الله می‌دهند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

به گفته جونی، ارتش رژیم صهیونیستی از تهاجم زمینی به لبنان به دلیل ترس از تلفات انسانی اجتناب می‌کند، به ویژه که حزب‌الله هنوز توانایی‌های رزمی خود را در مناطق ناهموار و پیچیده حفظ کرده است که برجسته‌ترین آنها محورهای بین دیر سریان، زوطر الشرقیه و وادی الراج است.

جونی معتقد است که پهپادها به آزاردهنده‌ترین چالش برای رژیم صهیونیستی تبدیل شده‌اند، این پهپادها به ابزاری برای فرسایش مداوم ارتش صهیونیستی تبدیل شده‌اند که ارتش اسرائیل را در حالت آماده‌باش دائمی قرار می‌دهند و آن را به اتکای بیشتر به نیروی هوایی به جای نیروهای زمینی سوق می‌دهد.

البته به اعتقاد جونی، گسترش دامنه گلوله‌باران تا اطراف الزهرانی نیز با تلاش برای اعمال فشارهای سیاسی و امنیتی بر حزب‌الله و محیط حامی آن مرتبط است، بویژه که صحبت‌ها در مورد ترتیبات و مذاکرات احتمالی در مرحله آینده نیز تشدید شده است.