انتشار اخباری درباره عبور نخستین کشتی گاز قطر از هرمز با هماهنگی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ آمریکا امروز یکشنبه گزارش داد که یک کشتی حامل گاز طبیعی مایع قطر از تنگه هرمز عبور کرده و این نخستین صادرات قطر از منطقه از ابتدای آغاز جنگ به شمار می رود.

اطلاعات دریانوردی منتشر شده نشان می دهد که کشتی الخریطیات از بندر رأس لفان طی ماه جاری بار گیری کرده بود و بعد از عبور از تنگه هرمز در خلیج عمان قرار گرفته است. گفته شده مقصد بعدی این کشتی پاکستان است.

بلومبرگ اضافه کرد، کشتی مذکور از مسیر شمالی که تهران با آن موافقت کرده بود عبور کرد؛ مسیری که در موازات با ساحل ایران قرار گرفته است. این در حالی است که پیشتر تلاش های قطر برای صادرات از طریق تنگه هرمز ناکام مانده بود و کشتی های قطری در نهایت مجبور به بازگشت شده بودند.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از ۲ منبع آگاه گزارش داد که ایران با عبور کشتی حامل گاز مایع قطر در راستای تقویت فضای اعتماد با دوحه و اسلام آباد موافقت کرده است. همچنین گزارش شده که پاکستان در حال رایزنی با ایران برای عبور تعداد محدودی از این کشتی ها در سایه نیاز اسلام آباد به محموله های گازی است. ایران نیز با کمک رسانی در این خصوص موافقت کرده است و دو طرف در خصوص تضمین عبور امن نخستین کشتی با یکدیگر هماهنگ بوده اند.