به گزارش خبرگزار مهر، رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان اینکه در فاز نخست واردات خودرو از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی، تنها خودروهای حمل‌ونقل عمومی وارد کشور خواهند شد، گفت: در این مرحله، واردات اتوبوس، تاکسی، مینی‌بوس و ون با هدف نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودروهای سواری شخصی وجود ندارد.

وی با اشاره به اهداف ایجاد منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود: فلسفه شکل‌گیری این منطقه آزاد، توسعه صادرات و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و نوآور است. این منطقه به دلیل بهره‌گیری از ظرفیت فرودگاه بین‌المللی برای توسعه تجارت خارجی، تفاوت‌های اساسی با سایر مناطق آزاد کشور دارد.

کاشف‌آذر با قدردانی از حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی، استاندار تهران و رئیس‌جمهور، بیان کرد: بر این اساس مقرر شد در مرحله نخست، امکان واردات خودرو صرفاً برای بخش حمل‌ونقل عمومی فراهم شود تا شهروندان از مزایای این ظرفیت بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: در این مرحله، واردات اتوبوس، تاکسی، ون، مینی‌بوس و سایر خودروهای خدمات حمل‌ونقل عمومی در دستور کار قرار گرفته است و شهرداری تهران و دیگر شهرداری‌های کشور نیز برای تأمین ناوگان مورد نیاز خود از این ظرفیت استقبال کرده‌اند.

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) درباره احتمال واردات خودروهای سواری نیز گفت: در شرایط فعلی چنین برنامه‌ای وجود ندارد، هرچند ممکن است در آینده درباره آن تصمیم‌گیری شود، اما سیاست کنونی بر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی متمرکز است.

وی همچنین از آغاز مذاکرات با شرکت‌های تأمین‌کننده خبر داد و یادآور شد: شرکت‌های متقاضی واردات خودرو در حال دریافت مجوزهای لازم هستند و باید الزامات تعیین‌شده از جمله تأمین ارز با منشأ خارجی، ارائه خدمات پس از فروش و اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده را رعایت کنند.

کاشف‌آذر در پایان خاطرنشان کرد: استانداری تهران، وزارت راه و شهرسازی و ریاست جمهوری بر اجرای این الزامات تأکید دارند تا واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی با هدف ارتقای کیفیت خدمات، کاهش آلایندگی و نوسازی ناوگان شهری انجام شود.