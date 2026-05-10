  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

سرویس‌دهی رایگان ناوگان اتوبوسرانی مشهد در روز زیارتی امام رضا(ع) 

سرویس‌دهی رایگان ناوگان اتوبوسرانی مشهد در روز زیارتی امام رضا(ع) 

مشهد- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از سرویس‌دهی رایگان ناوگان اتوبوسرانی در خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر رضوی در روز زیارتی امام رضا(ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شریعتی اظهار کرد: برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد و دستور شهردار مشهد، در راستای کاهش ترافیک محدوده مرکزی شهر و تسهیل حضور زائران و مجاوران در حرم‌ مطهر رضوی، روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه( ۲۳ ذی القعده) همزمان با روز زیارتی مخصوص حضرت امام رضا(ع)، سرویس دهی ناوگان در خطوط ۱۲ – ۵۰ – ۶۲ – ۸۲ – ۸۶ – ۲۱۰ و خطوط یک و سه BRT به صورت رایگان انجام می شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد بیان کرد: هرساله جمع زیادی از عاشقان و دلدادگان آن حضرت برای زیارت به مشهد مقدس و حرم مطهر مشرف می‌شوند و برای ارائه خدمات شایسته به زائران و مجاوران، ناوگان خطوط منتهی به حرم مطهر نیز در این روز تقویت خواهد شد تا سرفاصله ناوگان کاهش یابد و مسافران با سهولت بیشتری از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وی گفت: از مردم عزیز درخواست می‌شود با استفاده از حمل‌ونقل عمومی، مدیریت شهری را در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این روز معنوی یاری کنند.

کد مطلب 6825401

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها