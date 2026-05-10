به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شریعتی اظهار کرد: برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد و دستور شهردار مشهد، در راستای کاهش ترافیک محدوده مرکزی شهر و تسهیل حضور زائران و مجاوران در حرم‌ مطهر رضوی، روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه( ۲۳ ذی القعده) همزمان با روز زیارتی مخصوص حضرت امام رضا(ع)، سرویس دهی ناوگان در خطوط ۱۲ – ۵۰ – ۶۲ – ۸۲ – ۸۶ – ۲۱۰ و خطوط یک و سه BRT به صورت رایگان انجام می شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد بیان کرد: هرساله جمع زیادی از عاشقان و دلدادگان آن حضرت برای زیارت به مشهد مقدس و حرم مطهر مشرف می‌شوند و برای ارائه خدمات شایسته به زائران و مجاوران، ناوگان خطوط منتهی به حرم مطهر نیز در این روز تقویت خواهد شد تا سرفاصله ناوگان کاهش یابد و مسافران با سهولت بیشتری از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

وی گفت: از مردم عزیز درخواست می‌شود با استفاده از حمل‌ونقل عمومی، مدیریت شهری را در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این روز معنوی یاری کنند.