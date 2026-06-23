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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

سرویس‌دهی رایگان اتوبوسرانی مشهد در روزهای تاسوعا و عاشورا

سرویس‌دهی رایگان اتوبوسرانی مشهد در روزهای تاسوعا و عاشورا

مشهد- مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از سرویس‌دهی رایگان خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر در روزهای تاسوعا و عاشورا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شریعتی اظهار کرد: برابر مصوبه شورای اسلامی شهر و دستور شهردار مشهد مقدس، با هدف تسهیل در تشرف عزاداران حسینی به حرم مطهر رضوی، سرویس‌دهی ناوگان اتوبوسرانی در روزهای تاسوعا و عاشورا در خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد افزود: این خطوط شامل ۸۰۰ – ۸۰۱ – ۸۰۲ – ۸۳۰ – ۸۳۱ – ۸۳۲ – ۸۳۳ - ۱۲ – ۵۰ – ۶۲ – ۸۲ – ۸۶ و ۲۱۰ است.

وی بیان کرد: تقویت ناوگان خطوط منتهی به حرم مطهر در شب و روز تاسوعا و عاشورا انجام خواهد شد. همچنین از زائران و مجاوران عزیز تقاضا می‌شود که از ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای تشرف به حرم مطهر استفاده کنند.

شریعتی خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل در تشرف زائران و مجاوران به حرم مطهر، زمان خاتمه خدمت‌رسانی ناوگان در خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر، در شب‌های تاسوعا و عاشورا تا ساعت ۲۴ خواهد بود و در صورت نیاز، در شب عاشورا نیز نسبت به افزایش زمان سرویس‌دهی براساس تقاضای سفر در خطوط منتخب اقدام خواهد شد.

کد مطلب 6868682

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