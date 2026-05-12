به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شریعتی اظهار کرد: برابر مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس و دستور شهردار مشهد، در راستای تسهیل حضور زائران و مجاوران در حرم‌ مطهررضوی، روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه(۲۵ ذی القعده) مصادف با روز دحوالارض، سرویس دهی در خطوط ۱۲ – ۵۰ – ۶۲ – ۸۲ – ۸۶ - ۲۱۰ و خطوط یک و سه BRT به صورت رایگان انجام می شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد گفت: همچنین برای ارائه خدمات شایسته به زائرین و مجاورین، ناوگان خطوط عبوری و منتهی به حرم مطهر نیز در این روز تقویت خواهد شد تا سرفاصله ناوگان کاهش یابد و مسافران با سهولت بیشتری از خدمات حمل و نقل عمومی استفاده کنند.