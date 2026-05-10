به گزارش خبرنگار مهر، ثمانه ملکشاهکویی ظهر یکشنبه در تشریح آخرین وضعیت بیماریهای گیاهی در مزارع استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شرایط آبوهوایی امسال بهویژه از ابتدای فروردینماه، بهدلیل تداوم و پراکندگی بارشها، بسیار مساعد برای بروز و گسترش بیماریهای گیاهی بهویژه در مزارع گندم بوده است.
وی با بیان اینکه میزان بارندگیها در بازه فروردین تا اوایل اردیبهشت بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته، افزود: هرچند این بارشها پس از یک سال خشکسالی برای کشاورزی استان نعمت محسوب میشود، اما همزمان ریسک شیوع بیماریها را نیز افزایش داده و ضرورت اطلاعرسانی و اقدامات پیشگیرانه را دوچندان کرده است.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: از همین رو، اطلاعرسانی مستمر به کشاورزان از طریق رسانهها، شبکههای مجازی و صدور هشدارهای هفتگی در دستور کار قرار گرفت تا بهرهبرداران از آخرین وضعیت بیماریها و راهکارهای مقابله با آن آگاه شوند.
ملکشاهکویی با اشاره به سطح زیرکشت گندم در استان گفت: امسال حدود ۴۶۰ هزار هکتار گندم در گلستان کشت شده که نزدیک به ۱۶۰ هزار هکتار آن اراضی آبی است و بهدلیل رطوبت بیشتر، این مزارع در معرض تهدید جدیتری از سوی بیماریها قرار دارند.
وی از انجام گسترده عملیات مبارزه با بیماریها خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۵۹۰ هزار هکتار سمپاشی در مزارع گندم انجام شده و در برخی اراضی آبی، کشاورزان وارد مرحله سوم سمپاشی شدهاند.
مدیر حفظ نباتات گلستان درباره روند شیوع بیماری زنگ زرد گندم نیز گفت: این بیماری طبق روال هر سال از مناطق غربی استان آغاز و به سمت شرق گسترش پیدا میکند که امسال نیز نخستین گزارشها از ۲۰ بهمنماه در شهرستان بندرگز ثبت شد و با اطلاعرسانی سریع، از تبدیل آن به اپیدمی جلوگیری شد.
ملکشاهکویی با تأکید بر حضور میدانی کارشناسان در ایام تعطیلات نوروز افزود: با وجود تعطیلی بسیاری از ادارات، کارشناسان حفظ نباتات و شبکههای مراقبت بهصورت مستمر در مزارع حضور داشتند و به محض مشاهده علائم بیماری، اقدامات کنترلی و اطلاعرسانی انجام شد.
وی همچنین از فعالیت ۲۹ کارشناس شبکه مراقبت در کنار کارشناسان جهاد کشاورزی خبر داد و گفت: این نیروها وظیفه پایش مستمر مزارع گندم، جو، کلزا، سیبزمینی، چغندر قند و همچنین باغات مرکبات، زیتون و سایر باغات استان را بر عهده دارند.
مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به نزدیک شدن مزارع به مرحله برداشت، بیماری «فوزاریوم خوشه گندم» را یکی از مهمترین تهدیدهای فعلی عنوان کرد و گفت: این بیماری علاوه بر کاهش عملکرد، با تولید سموم قارچی (توکسینها) میتواند کیفیت محصول را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار دهد.
وی تأکید کرد: تنها راه مدیریت این بیماری، پیشگیری بهموقع است و کشاورزان باید تا پیش از رسیدن دانه به مرحله «شیری شدن»، نسبت به استفاده از قارچکشهای توصیهشده اقدام کنند.
ملکشاهکویی با اشاره به پیشبینی تداوم بارشها در روزهای آینده افزود: در حال حاضر چند روز شرایط جوی مناسب فراهم شده و این فرصت طلایی برای کشاورزان است تا با مراجعه به مزارع و بررسی وضعیت خوشهها، در صورت مشاهده علائم اولیه، نسبت به سمپاشی اقدام کنند.
وی ادامه داد: علائم اولیه این بیماری ممکن است بهصورت لکهای یا سفید شدن برخی خوشهها ظاهر شود و در صورت بیتوجهی، بهسرعت گسترش پیدا کند؛ بنابراین توصیه میشود کشاورزان بهمحض مشاهده نشانهها، با کارشناسان مشورت کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.
مدیر حفظ نباتات گلستان با بیان اینکه کمبودی در تأمین سموم وجود ندارد، گفت: بیش از ۵۰۰ فروشگاه مجاز عرضه سموم در سطح استان فعال هستند و کشاورزان میتوانند با دریافت مشاوره از گیاهپزشکان، نسبت به تهیه و مصرف صحیح قارچکشها اقدام کنند.
وی با تأکید بر نقش مشارکت کشاورزان در کنترل بیماریها خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت بالای اراضی، امکان حضور همزمان کارشناسان در همه مزارع وجود ندارد و این کشاورزان هستند که باید با بازدید مستمر از مزارع خود و اقدام بهموقع، از خسارات احتمالی جلوگیری کنند.
نظر شما