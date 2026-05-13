به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر روز چهارشنبه در نشست هیئت اندیشه‌ورز خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سرمایه اجتماعی در همگرایی منطقه‌ای، محلی و ملی نقش بسیار مهمی در حکمرانی ایفا می‌کند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی باید در راستای حفظ، بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی تلاش کنند.

رستمی افزود: مولفه‌های زیادی بر فرهنگ و سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم دارند.

وی با اشاره به اینکه شاخص‌های سرمایه اجتماعی خراسان شمالی نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، تصریح کرد: از ظرفیت دانشگاه‌ها و فرهیختگان برای ارتقای شاخص‌ها بهره می‌بریم.