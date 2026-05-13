۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

رستمی: همه دستگاه‌ها برای ارتقای سرمایه اجتماعی تلاش کنند

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی باید در راستای حفظ، بهبود و ارتقای سرمایه اجتماعی تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی پیش از ظهر روز چهارشنبه در نشست هیئت اندیشه‌ورز خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سرمایه اجتماعی در همگرایی منطقه‌ای، محلی و ملی نقش بسیار مهمی در حکمرانی ایفا می‌کند.

رستمی افزود: مولفه‌های زیادی بر فرهنگ و سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم دارند.

وی با اشاره به اینکه شاخص‌های سرمایه اجتماعی خراسان شمالی نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، تصریح کرد: از ظرفیت دانشگاه‌ها و فرهیختگان برای ارتقای شاخص‌ها بهره می‌بریم.

