به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عبدی با تصمیم فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربی جدید تیم ملی امید ایران انتخاب شد تا هدایت نسلی را بر عهده بگیرد که قرار است پروژه حضور دوباره فوتبال ایران در المپیک را دنبال کند؛ اتفاقی که سالهاست به حسرت فوتبال کشور تبدیل شده است. انتخاب عبدی در حالی صورت گرفته که او طی سالهای اخیر در تیمهای پایه عملکرد قابل توجهی داشته و توانسته تعدادی از بازیکنان مستعد فوتبال ایران را به سطح اول فوتبال کشور و حتی تیم ملی بزرگسالان معرفی کند.
عبدی پس از انتخاب به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید، در نخستین اظهارات خود در گفتوگو با روزنامه رسمی فدراسیون فوتبال از مسئولیت سنگین این سمت و ضرورت حمایت همهجانبه برای تحقق هدف حضور در المپیک سخن گفت.
او در ابتدای صحبتهایش اظهار کرد: ابتدا باید بگویم افتخار میکنم در چنین جایگاهی برای جوانان یک کشور فعالیت میکنم. شاید نقش کوچکی به من داده شده باشد اما این مسئولیت اهمیت بسیار زیادی دارد. این مأموریت به من محول شده و خوشحالم که در این مسیر قرار گرفتهام.
سرمربی جدید تیم امید درباره پذیرش این مسئولیت افزود: قبلاً هم چنین پیشنهادی داشتم اما در شرایط فعلی، مهم این نیست که دوست داشتم یا نه؛ بلکه موضوع اصلی، وظیفه سنگین ملی است. زمان کمی در اختیار داریم و باید شبانهروز تلاش کنیم تا وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم.
عبدی با اشاره به اهداف خود در تیم امید تأکید کرد که نگاهش تنها به نتایج کوتاهمدت محدود نیست و برنامهای بلندمدت برای ساختن آینده فوتبال ایران دارد. او در این خصوص گفت: در گفتوگوهایی که با مسئولان محترم فدراسیون و وزارت ورزش داشتم، تأکید کردم اگر فقط هدفی کوتاهمدت مدنظر باشد، شاید افراد دیگری مناسبتر باشند. اما با حمایت همهجانبه خانواده فوتبال، بهویژه مردم عزیز کشورمان، میتوانیم کارهای خوبی انجام دهیم تا لبخند را به مردم هدیه کنیم.
او همچنین به ثمرات پروژه بازیکنسازی در سالهای اخیر اشاره کرد و افزود: تعدادی از بازیکنان این تیم اکنون در تیم ملی بزرگسالان حضور دارند و این موضوع برای من بسیار ارزشمند است. توانستیم با پروژهای که همراه مسئولان فعلی فدراسیون آغاز شد، در مسیر بازیکنسازی موفق عمل کنیم.
عبدی ادامه داد: از آقای تاج و اعضای هیئترئیسه قبلی و فعلی تشکر میکنم که از این پروژه حمایت کردند تا بتوانیم در جام جهانی زیر ۱۷ سال بدرخشیم و در رده جوانان هم عملکرد مطلوبی داشته باشیم. امروز نزدیک به ۴۰ بازیکن از آن نسل در لیگ برتر حضور دارند و تعدادی از آنها نیز به تیم ملی بزرگسالان رسیدهاند. امیدوارم تیم ملی در جام جهانی هم موفق باشد.
سرمربی تیم امید در ادامه از حمایت مدیران فدراسیون فوتبال نیز قدردانی کرد و گفت: از آقای تاج تشکر میکنم که به همراه اعضای هیئترئیسه و با آرای بالا این فرصت را فراهم کردند تا این مسئولیت سنگین را بر عهده بگیرم. همچنین از دبیرکل و نواب رئیس فدراسیون نیز تشکر میکنم. برای تحقق رویای المپیک، نیاز به حمایت همهجانبه آنها داریم.
او همچنین خطاب به مردم ایران اظهار داشت: از مردم عزیز کشورم هم از طریق این گفتوگو میخواهم به من فرصت و رخصت بدهند تا بتوانم در این مسیر موفق شوم. بدون حمایت مردم، رسیدن به اهداف بزرگ دشوار خواهد بود.
عبدی درباره برنامههای آینده تیم امید نیز توضیح داد: از ۲۸ اردیبهشت وارد اردو میشویم و سپس خودمان را برای برگزاری بازیهای دوستانه بینالمللی آماده خواهیم کرد. هدف ما ساختن تیم ملی قدرتمندتری است. نگاه ما به بازیهای آسیایی ناگویا، بخشی از مسیر موفقیت و آمادهسازی برای حضور در المپیک ۲۰۲۸ است.
او در پایان با تأکید بر اهمیت تحقق رؤیای حضور در المپیک خاطرنشان کرد: رویا را باید به واقعیت تبدیل کنیم. اگر اکنون این مسیر را طی نکنیم، پس چه زمانی باید این اتفاق رخ دهد؟ هدف اصلی من المپیک است و با تمام وجود برای آن تلاش میکنم. میخواهیم بازیکنانی تربیت کنیم که با عملکرد مناسب در بازیهای آسیایی ناگویا، مسیر بهتری را برای رسیدن به المپیک و رقم زدن اتفاقات خوب طی کنند.
