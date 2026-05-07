باوفا: در سه وزن برای قهرمانی آسیا مبارزه انتخابی خواهیم داشت

حمید باوفا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برای مسابقات قهرمانی آسیا گفت: تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در فروردین ماه در تورنمنت ترکیه حضور پیدا کرد که متأسفانه در برخی اوزان از عملکرد کشتیگیران ناراضی بودم. البته سطح مسابقات هم بسیار بالا بود. این مسابقات انتخابی تیمهای مطرح دنیا بود و ما باید با ۷ تیم از ترکیه، ۵ تیم از قزاقستان، ۴ تیم از قرقیزستان، ۳ تیم از آذربایجان، ۲ تیم از روسیه و تک ستارههای دنیا از کشورهای اروپایی و آسیایی مسابقه میدادیم. ضمن اینکه اکثر قهرمانان جهان سال ۲۰۲۵ نیز در این رقابتها حضور داشتند.
وی گفت: شرایط تیم ما هم به خاطر وضعیت جنگی بهم ریخته بود. ما ۴۰ روز جنگ تحمیلی را داشتیم و در این مدت اکثر سالنهای تمرینی و اردوها تعطیل بود و کشتی گیران عملا تمرین کشتی نداشتند. با این حال کشتیگیران را رها نکردیم و به آنها برنامه آمادگی جسمانی داده بودیم. برخی از کشتیگیران در تورنمنت ترکیه خوب ظاهر نشدند و از عملکرد آنها راضی نیستم. هدف ما این بود که تیم را قبل از مسابقات قهرمانی آسیا در یک تورنمنت بینالمللی محک بزنیم به این خاطر که برخی کشتیگیران تازه به تیم جوانان ملحق شدند. این رده سنی هم کاملا متفاوت است و نزدیک به بزرگسالان است.
سرمربی تیم کشتی فرنگی جوانان عنوان کرد: برخی از کشتیگیران جوانان در حد و اندازه بزرگسالان هستند و کار را برای کشتیگیرانی که تازه به این رده سنی آمدند کار را سخت میکنند. اما همه آنها مرحله به مرحله بهتر میشوند. همه هدف ما این است که آنها را برای مسابقات جهانی آماده کنیم. تیم باید از نظر بدنی و روحی روانی برای جهانی آماده شود به خصوص امسال که کار سختی در رده جهانی رقابت بسیار سخت است و امیدوارم بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.
باوفا در مورد برگزاری مسابقه انتخابی درون اردویی گفت: قرار است در سه یا دو وزن مسابقه درون اردویی اوایل اردوی بعد داشته باشیم. در سه وزن ۶۰، ۷۲ و ۸۷ به احتمال زیاد مسابقه انتخابی درون اردویی برگزار خواهیم کرد. البته در وزن ۷۲ کیلوگرم هنوز مشخص نیست و باید بررسی کنیم. این انتخابیها برای انتخاب نفرات در قهرمانی آسیاست. در آسیا رقابت بسیار سختتر است و خیلی از حریفان ما در آسیا حضور دارند، بنابراین با تمام توان به میدان برویم.
سرمربی تیم ملی البته شرایط الان کمی سخت شده است؛ مثلا برای حضور در تورنمنت ترکیه ما شرایط سختی داشتیم به این خاطر که سفر ما به ترکیه زمینی بود که سختیهای خودش را داشت و کم تجربگی، عدم آمادگی و خستگی راه بر عملکرد کشتی گیران تأثیرگذار بود.امیدواریم که در مسابقات جهانی و قهرمانی آسیا شرایط خوب پیش برود. البته فدراسیون هم تلاش بسیار زیادی کرده که در این مدت بین اردوهای ما وقفهای ایجاد نشود.
