هوای اصفهان سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۷ ایستگاه‌ سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح دوشنبه ۲۱ اردیبهشت با میانگین ۵۷ AQI در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان)

شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان ۲۵ آبان با عدد ۳۸، پارک زمزم ۴۵، زینبیه ۳۷، خیابان فرشادی ۴۳، خیابان‌های کاوه و فیض ۵۰، کردآباد ۴۴ و میرزا طاهر ۳۹ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه احمدآباد با عدد ۷۵، خیابان‌های هزار جریب و پروین اعتصامی ۵۷، بزرگراه خرازی ۶۹، دانشگاه صنعتی ۵۲، رودکی ۷۷، رهنان ۶۴، سپاهان‌شهر ۵۴ و ولدان ۵۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در سجزی وضعیت ناسالم برای عموم افراد جامعه و در قهجاورستان ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.