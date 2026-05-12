رضازاده: در شرایطی سخت قهرمان جهان شدیم/ باید روی دو وزن کار کنیم

حسین رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی تیم وزنهبرداری جوانان در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ مصر گفت: خدا را شکر با وجود مشکلاتی که وجود داشت و ویزای تیم هم دیر صادر شد اما ملیپوشان راهی مسابقات قهرمانی جهان شدند و توانستند در بخش امتیازی و مدالی به مقام قهرمانی جهان برسند. در این چند سال در رده پایه و به ویژه جوانان اقدامات خوبی صورت گرفته و برنامهریزیهای خوبی انجام شد تا ملیپوشان با حضور در اردوها به موفقیت برسند.
وی ادامه داد: رده جوانان پشتوانهای برای بزرگسالان است و به همین خاطر اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر از همین ۸ نفری که به مسابقات جهانی اعزام شدند ۵ نفر از آنها قابلیت این را دارند که به تیم ملی بزرگسالان اضافه شوند و بتوانند آینده درخشانی برای وزنهبرداری ایران رقم بزنند. البته قطعا باید بیشتر کار کنیم. تیم وزنهبرداری جوانان در دسته وزنی ۱۱۰ و ۱۱۰+ خوب کار کرد اما باید در دستههای وزنی ۸۸ و ۹۴ بیشتر کار کنیم.
نایب رئیس فدراسیون وزنهبرداری گفت: به طور کلی در دنیا روی رده جوانان کار زیاد میشود چرا که آنها میتوانند در مسابقات جهانی، قارهای و المپیک حضور پیدا کنند. در این چند سال هم در فدراسیون وزنهبرداری این روی این رده کار بسیار زیاد شد و نزدیک به سه سال است که تیم ملی جوانان در حال فعالیت مستمر است. در این مدت هم برای حضور در مسابقات پیش رو ۹ ماه در اردو بودند و خدا را شکر در مسابقات جهانی هم نتیجه آن را دیدند.
وی در مورد عملکرد سهراب مرادی گفت: سهراب قهرمان جهان و المپیک است و با حمایتهای فدراسیون و برگزاری اردوهای منظم و مستمر توانست نتیجه خوبی کسب کند. او از قهرمانان بزرگ وزنهبرداری است که در زمانی که وزنه میزد افتخارآفرینی میکرد و الان هم که در کسوت مربیگری فعالیت میکند توانسته موفق شود. تیم جوانان برای مسابقات مصر با شرایط سختی اعزام شد. به دلیل شرایط جنگی اردوها متوقف شد با این حال ما مشکلات جنگ را پشت سر گذاشتیم و اردوها را شروع کردیم اما در بحث ویزا با چالشهای زیادی روبهرو بودیم.
وی ادامه داد: با پیگیریهای فراوان فدراسیون و فدراسیون جهانی در نهایت ویزا صادر شد. واقعا تلاش زیادی صورت گرفت و خوشبختانه وزنهبرداران هم با عملکردی که از خودشان نشان دادند جواب زحمتها را دادند. قطعا مسابقات جهانی مصر پایان راه نیست و باید وزنهبرداران به همین مدالها بسنده نکنند و اردوها و تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی به صورت مستمر ادامه بدهند تا بتوانند در سالهای آینده به موفقیتهای بزرگ در المپیک و بازیهای آسیایی برسند.
