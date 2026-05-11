به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری، در مورد گفتگوی ترامپ و نتانیاهو و واکنش آنها به طرح ایران، اظهار داشت: تنها چیزی که مطالبه کردیم حقوق مشروع ایران است. ایا مطالبه ایران برای خاتمه جنگ و توقف راهزنی دریایی علیه کشتی های ایران مطالبه ایران برای آزاد شدن دارایی های متعلق به مردم ایران که سالهاست به ناحق مسدود شده است، زیاده خواهانه است؟ پیشنهاد ما برای اینکه د تنگه هرمز تردد ایمن صورت گیرد آیا مطالبه زیاده خواهانه ای است؟ آیا برقراری امنیت در منطقه وشمال لبنان زیاده خواهانه ای است؟ لذا ما پیشنهادات سخاوتمندانه ای را مطرح کردیم نه فقط برای منافع ایران بلکه برای کل‌منطقه است. همه این موارد قرار بود که در بسته پیشنهادی مورد بحث قرار گیرد اما متاسفیم طرف های امریکایی کماکان براساس ذهنیت ساخته و پرداخته رژیم اسرائیل پافشاری می کنند.

امنیت متکی به حضور نیروهای بیگانه در مطنقه موجب تشدید ناامنی می‌شود

وی در مورد ارسال جنگنده از سوی مصر به ایران برای هدف قرار دادن پهپادهای ایرانی، ادامه داد: رابطه ما با مصر مبتنی با احترام متقابل است. آنچه به امنیت منطقه مربوط می‌شود به کشورهای منطقه مربوط می‌شود هرگونه مداخله ای که موجب خدشه وارد شدن امنیت منطقه شود از نظر ما مردود است و فرقی نمی‌کند از سوی کدام کشور صورت گیرد. امنیتی که متکی به حضور نیروهای بیگانه در مطنقه باشد موجب تشدید ناامنی می‌شود.

نفس حضور آمریکا در منطقه مصداق ایجاد چرخه خشونت در منطقه است

وی در مورد سفر ترامپ به چین تصریح کرد: سفر ترامپ به چین دوجانبه است و به خودشان مربوط است. چین یکی از شرکای راهبردی ماست که در ارتباط مستمری با آنها هستیم، چینی ها به خوبی از مواضع ما آگاه هستند و به درستی می‌داند که جنگ تحمیلی علیه ایران یک موضوع گذرا نیست بلکه بخشی از یک روند جهانی برای تشدید یکجانبه گرایی از سوی امریکاست. ثبات غرب آسیا برای چین به اندازه ما اهمیت دارد. دوستان چینی ما به خوبی می‌دانند چگونه از این فرصت استفاده کنند.

سخنگوی وزارت خارجه درباره ادعای آمریکا علیه ایران گفت: ایران ثابت کرده قدرت مسئولیت پذیر در منطقه است و در عین حال ما قلدرستیز هستیم. کافی است به عملکرد ایران نگاه شود. آیا ما بودیم لشگرکشی کردیم؟ آیا ما هستیم که علیه کشورهای نیمکره غربی قلدری می‌کنیم؟ آیا ما در دو نوبت در خلال مذاکرات مرتکب ترور شدیم؟ شما به مداخلات آمریکا در منطقه اشاره کردید. نفس حضور آمریکا در منطقه خودش مصداق ایجاد چرخه خشونت در منطقه است.

اقدامات امارات علیه شهروندان مغایر با موازین حقوق بشری است

بقائی در مورد اقدامات امارات علیه شهروندان سایر کشورها و واکنش ایران به این مسئله، گفت: پاکستان حتما به صورت حرفه ای کار خود را پیش میبرد و هیچ میانجی اجازه نمیدهد اقدامات حرفه ای ان تحت تاثیر بازیگران ثالث قرار گیرد. اقدامات امارات علیه شهروندان مغایر با موازین حقوق بشری است. بخش کنسولی ما در تهران هم پیگیر موضوع است.

بقائی درمورد رویکرد برخی کشورهای اروپایی برای ارسال ناو به منطقه، افزود: ما خیلی صریح منتقل کردیم که اروپا اجازه ندهد وسوسه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی باعث شود ناخواسته به بحرانی کشیده شوند که هیچ سودی ندارد. این آگاهی حتما وجود دارد که این جنگ غیرقانونی بوده است و اجازه ندهند فشارهای آمریکا حداقل به طور علنی بخشی از اقدامات علیه صلح و امنیت بین‌المللی باشد. هر کشوری که قائل به رفتار مسئولانه است در قبال صلح و امنیت بین‌المللی باید فشارها را متوجه طرفی کند که موجب اخلال در تردد در تنگه هرمز شد.

وی در پاسخ به این سوال که اگر مجددا آمریکا حمله کند تکلیف دیپلماسی چه طور می‌شود، گفت: هر وقت لازم باشد می‌جنگیم و هر وقت تشخیص دهیم از سلاح دیپلماسی برای تحقق مردم ایران استفاده می‌کنیم. برای ما رضایت دیگران ملاک نیست. در یک روند دیپلماتیک طرف‌های دخیل در مذاکره باید براساس منافع ملی خود تصمیم بگیرند. ایران نشان داده در پیگیری منافع ملی و حقوق حقه خود جدی است و در عین حال با حسن نیت و در روندی معقول در روندهای دیپلماتیک شرکت می‌کند. طرف مقابل باید خودش را ثابت کند که جدی است. تا الان رفوزه شده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره انتقال اورانیوم ونزوئلا به آمریکا گفت: ما البته خسیس نیستیم. اینکه طرف‌های دیگر دستاوردسازی کنند به خودشان مربوط است، آنچه ما از موضع رسمی ونزوئلا دیدیم این موضوع برمی‌گردد به تعطیلی یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای این کشور در اوایل دهه ۹۰ و با توجه به اینکه این نیروگاه از ۱۹۹۷ فعالیت نمی‌کرده و مقادیری از اورانیوم ۲۰ درصد که در بخش‌های مختلف آنجا انباشت شده بوده باقیمانده موادی که برای تحقیقات استفاده می‌شده بنا بر تصمیم دولت ونزوئلا که ما به آن احترام می‌گذاریم تصمیم گرفتند منتقل کنند.یک موضوع بین ونزوئلا و طرف‌های دیگر بود.

وی در مورد تهدید ترامپ مبنی بر استفاده از سلاح اتمی علیه ایران، گفت: این موضوع بخشی از لفاظی های مقامات آمریکاست که نشانگر ماهیت ورویکرد آنها نسبت به ملت ایران و حقوق بین الملل است. چنین تهدیداتی خلاف اصول بین الملل است و مجاز به تهدید علیه کشورهای دیگر نیستند ضمن اینکه خیالتان راحت باشد ایران به خوبی می‌داند چگونه از خود دفاع کند.

بقائی در مورد اجرای توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق افزود: ما با همسایگان عراقی و دوستان مان در اقلیم کردستان عراق در تماس مستمر باشیم. هم در طول جنگ تحمیلی این ارتباط برقرار بود و هم در روزهای گذشته تماسها ادامه دارد. همه اذعان دارند هرگونه ناامنی در مطنقه پیرامونی ما تبعاتش برای همه کشورهای منطقه است. این اجماع نظر زمینه ساز همکاری های مفیدی بین کشورهای منطقه و ایران و عراق است.

وی در مورد اینکه آیا موضوع انتقال اورانیوم ایران به آمریکا در مذاکرات مطرح شده است، گفت: در مرحله کنونی مذاکره ما در مورد خاتمه جنگ است، این موضوعی است که هرموقع زمانش برسد درموردش صحبت خواهیم کرد.

سخنگوی‌وزارتخارجه در مورد نقش میانجیگری قطر میان ایران وامریکا گفت: خیلی از کشورها تماس می‌گیرند، کشورهای منطقه نگرانی واقعی دارند و ما هم همیشه از کشورهایی که حسن نیت دارند قدردانی کردیم، پاکستان میانجی اصلی است ، قطر هم دیدگاههای دارد که هرزمان لازم بدانند با وزیرخارجه کشورمان مطرح می‌کنند.

وی در مورد اظهارات پوتین مبنی بر اینکه آمریکا نمی‌تواند ادعای رهبری جهان را داشته باشد، گفت: جمله دقیق را باید ببینم. آنچه مشخص است این یک‌موضوع اصولی است، جهان نباید تحت سیطره طرفی قرار گیرد که هیچ ارزشی برای هنجارها قائل نیست و رفتارهایش در سازمان ملل متحد هم به نحوی بوده که انرا زیرسوال برده است.

وی در مورد سفر عراقچی به چین و نظر ایران درباره تایوان، یاداور شد: در رابطه با تایوان موضع ما روشن است. ما قطعنامه ۲۷۵۸سازمان ملل را داریم که تکلیف را درباره چین واحد روشن کرده است و جامعه بین‌الملل این مبنا را در رابطه با چین پذیرفته است. هر اقدامی خلاف آن از نظر ما مردود است. سفر ‌آقای عراقچی به چین سفر مهمی بود و با توجه به تحولات منطقه این رایزنی‌ها اهمیتش دوچندان است. از هر اقدامی که بتوانیم برای امنیت منطقه مشترکا انجام دهیم، حتما استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به گزارش‌ها مبنی بر وجود پایگاه رژیم صهیونیستی در عراق، تصریح کرد: ما هیچ احتمالی را منتفی نمی‌دانیم. درباره شرارت رژیم صهیونیستی باید هر چیزی را جدی گرفت. آنچیزی که روشن است، این است که رژیم برای ایجاد اختلاف در بین کشورهای منطقه و آسیب به منافع ایران هیچ حد و حدودی را رعایت نمی‌کند. قطعا درباره این گزارش در کنار بقیه گزارش‌ها که ما دریافت کردیم، صحبت خواهیم کرد.

مدیر کل آژانس از وظیفه خود فاصله گرفته است

بقائی در مورد اظهارات گروسی افزود: مگر قرار بوده تاسیسات هسته ای ایران از طریق غیر جنگ نابود شود که گروسی چنین اظهاراتی را دارد. این اظهار نظرها موید چیزی است که بارها اعلام‌کردیم و آن اینکه مدیر کل اژانس از وظیفه خود فاصله گرفته است. آنچه باعث احیای نقش آژانس می‌شود اینکه مدیرکل حمله به تاسیسات هسته ای ایران را محکوم کند. تاسیسات هسته ای ایران تحت بازرسی آژانس بود. مدیرکل آژانس این‌ واقعیت را باید ببیند.

وی درمورد اینکه گفته میشود نظر وزارت خارجه درباره تنگه هرمز با موضع کشور متفاوت است، تصریح کرد: وزارت خارجه بخشی از جمهوری اسلامی است و تصمیماتی که براساس سلسله مراتب نظام اتخاذ می‌شود برای وزارت امور خارجه کاملا مطاع است. در خصوص تنگه هرمز گاهی وقت‌ها یک عبارت پردازی‌هایی استفاده می‌شود که شاید دقیق نباشد.بارها در اینجا تأکید کردم تدابیری که ایران از نهم اسفندماه متعاقب تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و همراهی برخی کشورها اتخاذ کرد براساس حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی است و کشور ساحلی و کشوری که مورد تهاجم نظامی قرار گرفته لازم است تدابیری را برای جلوگیری از سوءاستفاده از آن آبراه اتخاذ کند.موضع وزارت خارجه شفاف است و وزارت خارجه خودش جدا از سامانه تصمیم‌گیری و حاکمیت کشور نیست.

سخنگوی‌ وزارت خارجه در مورد اظهارات نتانیاهو مبنی براینکه جنگ با ایران تمام نشده است، افزود: ما هم با کسانی که ارتکاب جنایت علیه ملت ایران شده اند تسویه حساب نکرده ایم اگر فرصتی را در اختیار ایران قرار دهند این کار را خواهیم کرد.

هیچ مقام آمریکایی بر لب ایرانیان لبخند نیاورده است

وی درمورد اظهارات ترامپ مبنی بر رفتار خوب اوباما با ایران و آوردن لبخند برای ایرانیان، بیان کرد: هیچ مقام آمریکایی بر لب ایرانیان لبخند نیاورده است. تاریخ اقدامات آمریکا به سال ۱۳۳۲ برمی‌گردد، زمانی که در کودتای غیرانسانی علیه مردم ایران اقدام کرد. در طول پنج دهه گذشته هم اگر به عملکرد آنان نگاه کنید، از هیچ اقدامی برای آزار و اذیت ایرانیان فروگذار نکرده‌اند. در دوره اوباما هم ما مکررا با نقض اجرای برجام مواجه بودیم. ما هیچ سابقه خوبی از عملکرد طرف آمریکایی نداریم. در این دو سال هم جز بدرفتاری، نقض عهد و جنابت و تجاوز خاطره دیگری از آمریکا نداریم. توهینی که به ملت ایران کردند هیچ‌گاه از خاطره ایرانیان نمی‌رود.

سلب تابعیت یک مجازات قرون وسطایی است

بقائی در مورد سلب تابعیت شهروندان بحرینی به بهانه همدلی با ایران، افرود: اقداماتی که بحرین ظرف دو ماه اخیر علیه کسانی که با ایران همدلی کرده‌اند انجام داد، نقض فاحش حقوق بشر است. سلب تابعیت یک مجازات قرون وسطایی است که سال‌ها منسوخ شده است و برخلاف اصول بنیادین حقوق بشر است. ما در راستای تکریم انسان، مواضع خود را صریحا اعلام کردیم و اقدامات بحرین خلاف حقوق بشر است.

لکه نفتی در خلیج فارس دروغ محض است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درمورد گزارش‌ها علیه ایران مبنی بر ایجاد لکه نفتی در خلیج فارس، تصریح کرد: دروغ محض است. ما البته نسبت به آسیب دیدن دریای عمان و خلیج فارس نگرانیم. سابقه آسیب زدن به محیط زیست منطقه به سال‌ها قبل برمی‌گردد. اقدامات آمریکا در منطقه خسارت‌های زیست محیطی شدیدی را ایجاد کرده است. یکی از دلایلی که ما معتقدیم نیازمند سازوکار مدیریتی برای تنگه هرمز هستیم، همین اتحاذ تدابیر برای ترمیم آسیب‌های جنایت آمریکاست که عارض شده است.

آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران امتیاز نیست بلکه احقاق حق است

بقائی در واکنش به مخالفت آمریکا با طرح ایران، عنوان کرد: اگر بخواهم خلاصه عرض کنم، اختلاف نظر بین طرفی است که صرفا به دنبال تضییع حقوق ایران است. آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران امتیاز نیست بلکه احقاق حق است. در مورد ادامه روند ما نشان دادیم فارغ از همه پارازیت‌ها، بر منافع ملی ایران متمرکز هستیم. به هرگونه که اقتضا کند برای تامین منافع خود اقدام خواهیم کرد.

وی درمورد رفتارهای متناقض آمریکا علیه ایران، افزود: این رفتارهای متناقض در سیاست آمریکاست. بارها علیه کشورها اتهاماتی را مطرح کردند، تناقض‌ها زیاد است. اینکه به خاطر دفع خطر قریب الوقوع ایران اقدام کردیم و متعاقب آن گفتند خطری نبوده است، این تناقض‌ها کامل روشن است و به همین دلیل افکار عمومی با اقدامات آمریکا همراهی ندارد.

بقائی در مورد رایزنی با کشورها و ادعاها درباره تنگه هرمز تصریح کرد: فکر نمی‌کنم هیچ کشوری از تداوم ناامنی در منطقه خلیج فارس حمایت کند. به صورت اصولی در گفتگوها، همه کشورها قائل هستند که باید به این وضعیت پایان داده شود. باید همه کشورها شجاعانه علت اصلی این وضعیت را ببینند. در حال حاضر ما با وضعیت مشابهی مواجهیم. تکرار ابن گزاره که تنگه هرمز باید باز شود، نشان این است که برخی کشورها عامدانه واقعیت را نادیده می‌گیرند و آن نقش اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در بروز وضعیتی است که شاهدش هستیم.

وی درمورد ادعاها علیه وزارت خارجه در مذاکرات اظهار داشت: هر اقدامی از طرف دستگاه دیپلماسی هم از لحاظ قانونی و هم منطقی باید بر مبنای دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی مطابقت داشته باشد.



بقائی درباره ادعاهای استارمر مبنی بر اقدام یهودی ستیزی در انگلیس توسط ایران، افزود: بله؛ ممکن است اقدامات فردی نباشد. باید از نخست وزیر انگلیس پرسید آیا خبر دارد پشت پرده این اقدامات چیست! با اتهام زنی علیه ایران نمی‌توانند قصور خودشان در تامین امنیت برای شهروندانشان را بپوشانند. ما ملتی هستیم که علی‌رغم همه جنایات، کوچکترین تعرضی به کنیسه‌ها و یهودی‌های ایران نشده است. تنها جنایت علیه کنیسه‌ای در تهران توسط رژیم صهیونیستی انجام شد. آیا استارمر آن را محکوم‌کرد؟