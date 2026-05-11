به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره انتخابات هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط‌عمومی‌های آذربایجان شرقی صبح دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ با حضور گسترده مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و فرمانداری‌های استان در سالن همایش‌های دبیرستان ماندگار طالقانی تبریز برگزار شد.

اصغر زارع کهنمویی، مدیرکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، با قدردانی از تلاش‌های اصحاب رسانه و فعالان روابط عمومی در جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها در خط مقدم اطلاع‌رسانی قرار دارند و در طول جنگ نقش تعیین‌کننده‌ای در روایت‌گری و ایجاد آرامش روانی در جامعه ایفا کردند.

وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی از اهداف اصلی دشمن در این جنگ بود، افزود: علی‌رغم بمباران‌های مکرر، خبرنگاران و فعالان روابط عمومی با تلاش شبانه‌روزی، در ارائه روایت اول و دفاع از نظام و مردم عملکرد موفقی داشتند.

زارع کهنمویی با بیان اینکه جمعیت استان در طول جنگ حدود ۴۰ درصد افزایش یافت، گفت: در برخی شهرستان‌ها افزایش جمعیت به بیش از ۷۰ درصد رسید، اما با وجود این شرایط، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشد و پایداری تولید و تاب‌آوری اقتصادی استان حفظ شد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: مدیران استان در شرایط بمباران نیز جلسات مستمر برای حفظ پایداری خدمات‌رسانی در حوزه‌های آب، برق، نان، گاز، میوه و سایر کالاهای اساسی برگزار کردند و حتی در لحظات حمله نیز نشست‌های بازسازی تشکیل شد.

وی تأکید کرد: روایت حماسه و ایستادگی مردم استان در جنگ چهل‌روزه، وظیفه فعالان روابط عمومی است و باید این تلاش‌ها برای ثبت در تاریخ و تبیین حقانیت مردم ایران بازگو شود.

زارع کهنمویی مردم را مهم‌ترین رکن فعالیت روابط عمومی‌ها دانست و گفت: مردم حق دارند از عملکرد مدیران مطلع باشند و شورای هماهنگی روابط عمومی‌ها باید با تقویت ارتباط میان مردم و مدیران، در مسیر تبیین خدمات دولت گام بردارد.

در ادامه این مراسم، نامزدهای عضویت در هیأت رئیسه به ارائه برنامه‌های خود پرداختند و سپس فرآیند رأی‌گیری با حضور ۱۱۴ نفر از مدیران روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، محمدرضا علی‌اشرفی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل منطقه آزاد ارس با ۸۴ رأی، مینا نظری مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز با ۷۶ رأی، صابر صادقیان مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان با ۷۴ رأی، وحید رضازاده مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان با ۶۲ رأی، امیر کریم‌زاد شریفی مدیر روابط عمومی سرپرستی بانک توسعه تعاون استان با ۶۱ رأی، وحید کاظم‌زاده مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان با ۴۷ رأی و علی حسن‌پور مدیر روابط عمومی اداره‌کل ورزش و جوانان استان با ۴۴ رأی به عنوان اعضای اصلی هیأت رئیسه دوره ششم انتخاب شدند.

همچنین حسن اسدزاده شهیر مدیر روابط عمومی اداره‌کل امور مالیاتی با ۴۱ رأی و مجتبی کرمانی‌زاده مدیر روابط عمومی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت و علی عزت‌الله‌زاده مدیر روابط عمومی اداره‌کل فناوری اطلاعات و ارتباطات هر کدام با ۳۸ رأی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.

در بخش انتخاب بازرس نیز یوسف رفیعی مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان با ۵۷ رأی به عنوان بازرس شورا و اصغر وثوقی مدیر روابط عمومی دانشگاه پیام‌نور استان با ۵۰ رأی به عنوان بازرس علی‌البدل برگزیده شدند.

اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های آذربایجان شرقی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و مدیرکل روابط عمومی استانداری به نمایندگی از استاندار، دبیری شورا را بر عهده دارد.