  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۱

در انتظار واکنش فیفا به یک کارشکنی؛

آمریکا به ۵ بازیکن تیم ملی فوتبال عراق برای جام‌جهانی ویزا نداد

آمریکا به ۵ بازیکن تیم ملی فوتبال عراق برای جام‌جهانی ویزا نداد

دولت آمریکا به ۵ بازیکن تیم ملی فوتبال عراق برای حضور در این کشور جهت شرکت در جام جهانی ۲۰۲۶ ویزا نداد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه «shafaq» عراق، «غالب الزاملی» یکی از اعضای فدراسیون فوتبال عراق، شامگاه سه‌شنبه۲۲ اردیبهشت اعلام کرد که تیم ملی فوتبال عراق پیش از حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با یک بحران مواجه شده است؛ بحرانی که به صادر نشدن ویزای ورود برخی بازیکنان این تیم به ایالات متحده آمریکا مربوط می‌شود.

الزاملی به خبرگزاری شفق نیوز گفت: بازیکنانی که هنوز موفق به دریافت ویزای ورود نشده‌اند عبارتند از: ابراهیم بایش، مهند علی، زید تحسین، حیدر عبدالکریم و علی الحمادی، و تا این لحظه دلیل مشخصی برای این موضوع اعلام نشده است.

او افزود که فدراسیون فوتبال عراق قصد دارد این موضوع را از طریق فیفا پیگیری کند تا هرچه سریع‌تر راه‌حلی برای آن پیدا شود، به‌ویژه اینکه این بازیکنان از عناصر تأثیرگذار در ترکیب تیم ملی محسوب می‌شوند.

در ادامه این گزارش آمده است که قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی عراق را در گروه نهم قرار داده است؛ گروهی که شامل تیم‌های فرانسه، نروژ و سنگال می‌شود. این رقابت‌ها از ۱۱ ژوئن آغاز شده و تا ۱۹ ژوئیه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6828479
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه