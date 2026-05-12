هفتاد و سومین اجتماع شبانه در کرمانشاه با حضور «دختران شهدا»

به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و سومین اجتماع بزرگ مردمی «نحن منتقمون» در ادامه برنامههای هفته یازدهم این حرکت مردمی، شامگاه سهشنبه ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
این اجتماع با هدف حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی، تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی و قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برنامهریزی شده و با حضور اقشار مختلف مردم همراه خواهد بود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، ویژهبرنامه این اجتماع به دختران شهدا اختصاص دارد و جمعی از دختران معظم شهدا در این مراسم حضور خواهند داشت.
مسیر برگزاری این اجتماع از پارک آزادگان به سمت میدان فردوسی تعیین شده و برنامه از ساعت ۲۱ آغاز میشود.
همچنین از شرکتکنندگان درخواست شده در صورت امکان، برای ادای احترام به دختران شهدا، یک شاخه گل به همراه داشته باشند.
برگزارکنندگان این مراسم با تأکید بر استمرار حضور مردمی در صحنه، اعلام کردند: مردم کرمانشاه در هر شرایطی پای آرمانهای انقلاب و ایران اسلامی ایستادهاند و این اجتماعات نمادی از همبستگی و وحدت ملی است.
نظر شما