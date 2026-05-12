به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز دوشنبه (۲۱ اردیبهشت) اعلام کرد در چارچوب توافقی جهانی برای کاهش تنشهای بازار نفت ناشی از جنگ ایالات متحده و رژیم صهیونیستی علیه ایران، ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی خود را در اختیار شرکتهای انرژی قرار میدهد.
بر اساس این گزارش، ۹ شرکت انرژی از جمله اکسون موبیل، ترافیگورا و شرکت نفت ماراتن تنها حدود ۵۸ درصد از مجموع ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفتی را که وزارت انرژی آمریکا ماه گذشته برای برداشت از ذخایر راهبردی پیشنهاد داده بود، دریافت کردند.
وزارت انرژی آمریکا از ابتدای بهار امسال تاکنون حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی برداشت کرده و قصد دارد در مجموع ۱۷۲ میلیون بشکه از این ذخایر را آزادسازی کند.
ایالات متحده و بیش از ۳۰ کشور عضو آژانس بینالمللی انرژی نیز در ماه مارس برای آزادسازی حدود ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی به توافق رسیدند. هدف از این اقدام، کاهش قیمت نفت و سوخت بود که بهدنبال اختلال در تردد از تنگه هرمز—مسیر عبور حدود ۲۰ درصد از عرضه روزانه نفت جهان—افزایش یافته است.
فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بینالمللی انرژی، اعلام کرد جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بزرگترین بحران انرژی تاریخ را رقم زده است.
وی در هفتم مه (۱۷ اردیبهشت) نیز هشدار داد در صورت ادامه اختلال در عرضه نفت، آژانس بینالمللی انرژی آماده برداشت بیشتر از ذخایر راهبردی خواهد بود. به گفته بیرول، کشورهای عضو تاکنون حدود ۲۰ درصد از ذخایر موجود را آزاد کردهاند.
افزایش قیمت سوخت میتواند چالشی برای جمهوریخواهان حامی ترامپ باشد که در تلاشاند کرسیهای خود را در انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا در ماه نوامبر حفظ کنند.
بر اساس دادههای انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت بنزین در این کشور از روز دوشنبه به ۴ دلار و ۵۲ سنت برای هر گالن رسیده که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ به شمار میرود.
وزارت انرژی آمریکا نفت موجود در ذخایر راهبردی را در اختیار شرکتهایی قرار میدهد که متعهد میشوند نفت خام را با حداکثر حق بیمه ۲۴ درصدی بازپرداخت کنند.
ذخایر راهبردی نفت آمریکا در مخازنی در چهار منطقه در سواحل تگزاس و لوئیزیانا نگهداری میشود و در حال حاضر حدود ۳۸۴ میلیون بشکه نفت در خود جای داده است؛ رقمی که کمتر از میزان مصرف چهار روز جهان برآورد میشود.
