حیدری: اقتدار امروز ایران مرهون جانفشانی شهدا است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین حیدری بعدازظهر سه شنبه به همراه مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با حضور در منزل خانواده شهید والامقام سرهنگ میلاد معظمی، از شهدای جنگ رمضان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید، با خانواده وی دیدار و گفتگو کرد.

محمدامین حیدری در این دیدار با اشاره به جایگاه والای شهادت اظهار کرد: شهادت اوج بندگی و بلندترین مقام نزد پروردگار متعال است و خانواده‌های شهدا همواره مشمول برکات و الطاف الهی هستند.

وی افزود: حضور در کنار خانواده‌های معظم شهدا برای مسئولان نظام اسلامی افتخار بزرگی است و همه باید خود را رهرو راه شهیدان بدانند.

بازرس‌کل استان کردستان با اشاره به جانباز بودن پدر شهید معظمی، این خانواده را نماد ایثار، صبر و مجاهدت دانست و گفت: تربیت چنین فرزندی در دامان خانواده‌ای ولایتمدار و ایثارگر، نشان‌دهنده عمق ایمان و روحیه انقلابی این خانواده معزز است.

حیدری در ادامه با تأکید بر نقش نیروهای مسلح در اقتدار کشور عنوان کرد: امروز سربلندی و عزت ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف، مرهون مجاهدت نیروهای نظامی و فرزندان غیور این ملت است.

وی ادامه داد: اقتدار دفاعی و توان موشکی جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا به نماد قدرت و افتخار ملت ایران تبدیل شده و دشمنان نظام اسلامی را با شکست مواجه کرده است.

بازرس‌کل استان کردستان همچنین با اشاره به مکتب شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: جوانان مؤمن و انقلابی کشور ادامه‌دهنده راه نورانی شهید سلیمانی هستند؛ مکتبی که بر پایه ایمان، اخلاص، شجاعت و مردم‌داری شکل گرفته است.

حیدری با اشاره به سوابق شهید معظمی خاطرنشان کرد: این شهید والامقام از مدافعان حرم اهل‌بیت(ع) بود که در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی و ایران عزیز، با روحیه‌ای سرشار از ایمان و وفاداری به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

وی تأکید کرد: خون شهیدان برای مسئولان و خدمتگزاران نظام اسلامی رسالت ایجاد می‌کند تا با پاکدستی، اخلاص و خدمت صادقانه، ادامه‌دهنده راه شهدا باشند.

در پایان این دیدار، بازرس‌کل استان کردستان با اهدای لوح تقدیر، از مقام شامخ شهید سرهنگ میلاد معظمی و صبر و بزرگواری خانواده وی تجلیل کرد.