۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

آزمایش موفقیت‌آمیز موشک جدید روسیه+ فیلم

فرمانده نیروهای موشکی راهبردی روسیه اعلام کرد که موشک «سارمات» را با موفقیت آزمایش کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، فرمانده نیروهای موشکی راهبردی روسیه امروز سه شنبه در بیانیه ای از آزمایش موفقیت آمیز موشک سارمات در این کشور خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره از سوی فرمانده نیروهای موشکی راهبردی روسیه آمده است: در گزارشی به رئیس جمهور روسیه (ولادیمیر پوتین) اعلام شد که جدیدترین موشک «سارمات» را با موفقیت آزمایش کردیم.

وی با بیان اینکه اولین گروه از موشک های سامارت تا پایان سال جاری میلادی به خدمت رزمی در خواهد آمد، افزود: این موشک‌ های بالستیک قاره‌ پیما به طور قابل توجهی قابلیت‌ های نیروهای هسته‌ ای راهبردی روسیه را افزایش خواهند داد.

تصاویر منتشر شده از سوی وزارت دفاع روسیه از پرتاب آزمایشی موشک «سارمات» حکایت دارد.

