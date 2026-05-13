حمیدرضا پگاه از تجربه بازی در «گذرگاه» گفت؛ ساخت سریال خوب سخت است

حمیدرضا پگاه بازیگر سریال «گذرگاه» درباره نقش متفاوتی که در این سریال ایفا کرده است، به خبرنگار مهر بیان کرد: ابتدا که بازی در سریال پیشنهاد شد نقش دیگری مطرح شد که چندان برایش ترغیب نشدم و بعد این نقش پیشنهاد شد. نقش را که خواندم دوستش داشتم و فکر کردم کاراکتر جایگاه درستی دارد. نقش هم به اندازه است و اکت غلو شده ای ندارد.

وی اضافه کرد: به نظرم آمد که این نقش هم جذابیت های بصری سینمایی دارد و هم تجربه متفاوتی می تواند باشد. ضمن اینکه وقتی با کارگردان سریال گفتگو کردیم حس کردم او فرد خوش فکری است و نتیجه کار می تواند مثبت باشد. تهیه کننده هم انگیزه زیادی داشت که بخواهد کار خوب تولید کند. من حدود ۵ ماه سر این پروژه بودم و نتیجه اش هم برایم جذاب شد.

پگاه درباره این سریال و فضای آن توضیح داد: قصه نسبت به کارهای مشابه متفاوت است، هم رگه های سیاسی دارد هم فضای اجتماعی آن پررنگ است. به هر حال سریال قرار است شرایط اجتماعی سیاسی جامعه را در ۲ تاریخ ترسیم کند و به نظرم قصه اش را خوب تعریف می کند. تا جایی هم که دیده ام به نظرم خوب پیش می رفت. البته این را ما نباید بگوییم چون کسی که در اثر دخل و تصرف دارد نباید خودش را سنجاق کند و از زمانی که اثر روی آنتن می رود دیگر به مخاطب تعلق دارد. مخاطب می تواند آن را دوست داشته باشد و یا برعکس و اتفاقا اینجا اگر نظرات درست را گوش کنید، می توانید بفهمید حسن کار کجا بوده است یا کجا نقد دارد.

بازیگر سریال های «خانه امن» و «گیله وا» درباره اینکه قصه در ادامه چطور پیش خواهد رفت، عنوان کرد: طبیعتا نمی توانم قصه را لو بدهم ولی برای مخاطبی که تا اینجا آن را دنبال کرده است، می توانم بگویم، از این پس داستان جذاب تر هم می شود.

وی درباره اینکه با صحنه سخت یا چالشی هم در سریال مواجه شده است یا خیر؟ بیان کرد: با توجه به تجربه ای که در تمام این سال ها داشته ام در این پروژه با صحنه چالشی سخت یا پیچیده‌ای مواجه نشدم. با این حال من همیشه می گویم کار خوب انجام دادن سخت است. اینکه حتی یک جمله را به بهترین شکل و در درست‌ترین حالت ممکن بخواهید ادا کنید و موقعیتی اتفاق بیفتد که برای مخاطب باورپذیر باشد این خودش دشوار است. کسی هم که فکر کند راحت است به بیراهه می‌رود. کار خوب ساختن سخت است و ما هم تلاش کردیم که این اتفاق بیفتد. من به سهم خودم و دیگر عوامل هم به سهم خودشان این تلاش را داشتند.

بازیگر فیلم «پرویز خان» اضافه کرد: بنابراین شاید چالش خیلی عجیب‌وغریبی نبود، ولی واقعیت این است که کار، سختی های خاص خود را داشت. مثلاً گریم من بنا به شخصیت و کاراکتری که ایفا می کنم در این سریال مدام تغییر می‌کند و این تغییر گریم خودش ماجرایی بود. یا گاهی لازم بود در یک روز موقعیت هایی مرتبط با زمان های مختلف را بگیریم که این هم از حیث حفظ راکورد یا موقعیت های متفاوت در یک زمان، نکات خودش را داشت اما با وجود همه اینها تجربه جذابی بود.

وی با اشاره به دیگر آثار خود گفت: سال گذشته یک فیلم سینمایی کار کردم که براساس واقعیت است فیلم «بی بازگشت» به کارگردانی محمود ناظری که قصه ای ملی دارد و درباره زمان تحریم است که توربین گازی به کشور وارد نمی شود و در کشورمان یک نفر توربین می سازد. به نظرم خیلی فیلمنامه خوبی داشت امیدوارم کار خوبی هم درآمده باشد.

پگاه درباره لزوم توجه تلویزیون به مخاطب عنوان کرد: تلویزیون متعلق به همه مردم است و همه سلیقه ها باید خود را در آن ببینند. به نظرم دغدغه‌های افراد باید در قالب‌های مختلف مستند، نمایشی، خبری، گفتگوی تحلیلی سیاسی و ... دیده شود، این اتفاق به نظرم ضروری است.

وی در پایان درباره کارگردانانی مثل رضا میرکریمی یا دیگر کارگردانانی که سال ها نبوده اند و قرار است در تلویزیون سریال بسازند، بیان کرد: خدا کند که این اتفاق زودتر رخ دهد چون تلویزیون بهتر و بیشتر از اینها می تواند کار کند. از بخش خبری تا نمایشی و ... همه متعلق به مخاطب است و باید بتواند خودش را در این فضا ببیند.