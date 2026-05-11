به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی زیر ۱۷ سال (نوجوانان، و زیر ۲۳ سال (امید) آسیا از ۲ تا ۱۰ خردادماه به میزبانی ویتنام برگزار خواهد شد. سال گذشته تیم‌های نوجوانان به دلیل جنگ ۱۲ روزه مسابقات آسیایی را از دست دادند و در این رده سنی اعزامی صورت نگرفت.

امسال هم با توجه به شرایط پیش آمده قرار بود اعزامی در این رده سنی صورت نگیرد، اما فدراسیون بنا دارد تا تیم کشتی فرنگی نوجوانان را با هدایت سوریان و تیم کشتی آزاد نوجوانان را با هدایت صادق گودرزی به این مسابقات اعزام کند.

پیش از این رقابت‌های بین المللی جام پیروزی ترکیه در فروردین ماه پیش رو بود که تیم به دلیل شرایط جنگی اعزام نشد. همچنین رقابت‌های بین‌المللی جام رحیم علی آبادی در کشتی فرنگی هم به دلیل شرایط جنگی برگزار نشد. در حال حاضر تیم کشتی فرنگی نوجوانان یک اردوی در سیرجان دارد و پس از آن یک اردوی کوتاه در تهران و اوایل خردادماه برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا راهی ویتنام خواهد شد. تیم کشتی آزاد نوجوانان هم در مشهد اردو برگزار کردند و برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌شوند.

همچنین مسابقات جهانی کشتی فرنگی نوجوانان در مردادماه برگزار خواهد شد که ملاک حضور کشتی‌گیران در رقابت‌های جهانی، عملکرد کشتی‌گیران در مسابقات قهرمانی آسیاست.