۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

استاندار تهران: ۵۰۰ واحد تولیدی تهران در جنگ تحمیلی سوم آسیب دیدند

تهران- استاندار تهران گفت: بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی استان در بمباران‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا ۱۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دیده‌اند و بازدیدهای میدانی برای حمایت جدی از این واحدها در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در حاشیه بازدیده از واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در دوران جنگ تحمیلی، با اشاره به برنامه «یکشنبه‌های حمایت از تولید»، به تشریح هدف و نتایج این بازدیدها پرداخت.

وی با بیان اینکه هدف از این بازدیده چیست و پس از آن چه مزایا و اتفاقاتی رخ می‌دهد، خاطرنشان کرد: واحدی که امروز بازدید شد، در ایام جنگ تحمیلی آسیب دیده بود، این واحدها منتظر نماندند و با استفاده از منابع خود بازسازی را انجام دادند. امروز خوشبختانه این واحدها در مدار تولید قرار دارند و کارگران مشغول کار هستند.

استاندار تهران با اشاره به اینکه بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی در سطح استان تهران در بمباران‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا دچار خسارت ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی شده‌اند، تصریح کرد: بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی ستاد بازسازی و نوسازی کشور، ارزیابی و کارشناسی توسط کانون کارشناسان در حال انجام است. پس از تکمیل پرونده از طریق وزارت سمت، پرونده به ستاد مرکزی منعکس خواهد شد و تصمیمات لازم برای تعیین خسارت و حمایت‌های دولتی اتخاذ می‌شود.

معتمدیان در تشریح مزایا و اتفاقات پس از این بازدیده گفت: به غیر از روال ملی، در سطح استان نیز از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده استفاده شده است. جلسات مستمر ستاد تسهیل و رفع موانع در استانداری برگزار شده و واحدهای آسیب‌دیده حضور یافتند. با محوریت استانداری، در بحث تسهیلات، امور مالیاتی و امور تأمین اجتماعی تصمیمات خوبی از جمله امهال و قسط‌بندی مالیات و عوارض گرفته شده است. همچنین برای شرکت‌های زیرساختی در حوزه‌های آب، برق و گاز نیز تصمیمات لازم ابلاغ شده است.

وی در پایان تأکید کرد: خوشبختانه در مجموع حمایت خوبی از ظرفیت‌های استانی انجام شده و مشکل این واحد تولیدی نیز برطرف گردید.

