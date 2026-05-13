اعطای گواهی صادرات برای صاحبان حرفه و مهارت

به گزارش خبرگزاری مهر، سهراب سلیمی مدیرکل دفتر محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران درباره توسعه صادرات خدمات به کشورهای دیگر اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت ایران در صادرات خدمات روز به روز توسعه بیشتری می‌یابد، به طوری که اکنون دفتر صادرات خدمات فنی مهندسی این سازمان به روی صاحبان مهارت و حرفه باز است و به تمام کسانی که خدمات و حرفه خود را می‌خواهند صادر کنند، کمک می‌کنیم تا بتوانند بازارهای خارجی را در کشورهای هدف پیدا کرده و در ازای سرویس خدماتی خود، ارز دریافت کنند.

بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، در ادامه تصریح کرد: گواهی صادرات به صاحبان خدمات در سازمان توسعه تجارت ایران ارایه می‌شود که با این گواهی از مالیات هم معاف می‌شوند. افراد مشمول این طرح هم به صورت شرکتی و هم شخصی می‌توانند در این زمینه اقدام کنند و به صورت فری لنسر در کشورهای دیگر فعالیت داشته باشند.

وی افزود: اکنون چندین خدمت شناخته شده در دنیا داریم که از آنها حدود ۵۰ خدمت در ایران شناخته شده است و واجدان شرایط می‌توانند در کشورهای دیگر این خدمات را ارایه دهند.

سلیمی در ادامه خاطرنشان کرد: صادرات خدمت یک وادی گسترده در دنیاست که هنوز در کشور ما خیلی شناخته شده نیست؛ برای مثال رشته‌های مهندسین مشاور، آی تی، برنامه‌نویسی، کدنویسی و کسب و کارهای الکترونیک بسیار در کشورهای دیگر پرطرفداربوده و از بازار کار خوبی برخوردار هستند.

مدیرکل دفتر محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان تصریح کرد: اکنون در دفتر صادرات محصولات دانش‌بنیان و خدمات فنی مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران ایده‌هایی با موضوع اقتصاد خلاق نیز در دست اقدام داریم، برای اینکه کسب و کارهای دیگری در ارایه کالا و خدمات خلاق بتوانند وارد بازارهای جهانی شوند. در این طرح کالاها و خدماتی در رشته‌هایی همچون صنایع‌دستی، هنرهای تجسمی، بازی‌های رایانه‌ای و غیره نیز برای ارایه خدمات در کشورهای دیگر مطرح می‌شوند.