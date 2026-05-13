۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

درگیری لفظی در مراغه منجر به قتل شد

مراغه- فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از دستگیری قاتل متواری در شهرستان مراغه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، توحید فارسی روز چهارشنبه اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل جوانی در شهرستان مراغه، بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد، قاتل ۴۰ ساله با ضربات چاقو جوان ۲۲ ساله را مجروح که پس از انتقال به بیمارستان فوت نموده و قاتل نیز بلافاصله از محل متواری شده است.

فارسی تصریح کرد: ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و با هماهنگی مرجع قضایی با استفاده از شگردهای خاص پلیسی قاتل را شناسایی و وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه خاطرنشان کرد: قاتل در تحقیقات پلیسی به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را مشاجره لفظی با مقتول عنوان نمود که جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6829016

