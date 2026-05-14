تاج: وضعیت ویزای بازیکنان تیم ملی هنوز مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه مراسم اهدای جام قهرمانی به تیم فوتسال بانوان استقلال در مورد جلسه مهم با فیفا در خصوص حضور ایران در جام جهانی گفت: در ۴۸ ساعت آینده، جلسه سرنوشت‌سازی با فیفا داریم. فیفا باید به ما گارانتی بدهد. هنوز وضعیت ویزا مشخص نشده است و هنوز روایتی نیامده که به چه کسانی ویزا نداده‌اند. هنوز به کسی ویزایی نداده‌اند. بازیکنان باید به آنکارا بروند، انگشت‌نگاری کنند و ویزا را دریافت کنند. ما برای جام جهانی در حال آماده‌سازی هستیم و منتظر رفتار طرف مقابل هستیم.

وی در خصوص جلسه با مقام فیفا افزود: این موضوع قابل پذیرش نیست که اتفاقی در آمریکا رخ دهد و فیفا فقط ابراز تاسف کند. ما برای حضور در جام جهانی انتخاب شده‌ایم که فیفا مسئول برگزاری مسابقات جام جهانی است و ما با آمریکا کاری نداریم. اینکه در آمریکا چه اتفاقی رخ می‌دهد برای ما مهم نیست. هر اتفاقی ممکن است در آمریکا رخ دهد چراکه آن‌ها قابل پیش‌بینی نیستند. فیفا باید به ما ضمانت دهد که بدون مشکل، ایران در جام جهانی حاضر می‌شود و بازی‌هایش را انجام می‌دهد و برمی‌گردد.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد معرفی نمایندگان ایران به آسیا گفت: AFC چون زمان نداشت با درخواست ما موافقت نکرد. سازمان لیگ تصمیم‌گیری می‌گیرد و نمایندگان را معرفی می‌کند. هنوز تصمیم جدی‌ای گرفته نشده است.

تاج در مورد تکذیب معین در خصوص خواندن سرود برای تیم ملی گفت: ما چیزی که شنیدیم را اعلام کردیم. هر کسی برای تیم ملی بخواند ما از آن استقبال می‌کنیم. سرود رسمی تیم ملی را پرواز همای خوانده است که مورد استقبال قرار گرفته است. ما مدیون مردم هستیم و دیدیم چگونه شب گذشته برای ما سنگ تمام گذاشتند.