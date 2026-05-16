اطمینان خاطر به استقلالی ها بابت حضور دو بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، طی روزهای اخیر با سفیر اسپانیا در ایران دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، آخرین وضعیت بازیکنان خارجی شاغل در فوتبال ایران و بهویژه دو بازیکن اسپانیایی استقلال، آنتونیو آدان و منیر الحدادی، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به شرایط اخیر و وقفه ایجادشده در فعالیت برخی بازیکنان خارجی در لیگ ایران، موضوع بازگشت این نفرات به کشور و حضور در تمرینات پیشفصل استقلال نیز در دستور گفتوگوها قرار داشت.
در جریان این رایزنی، طرف اسپانیایی ضمن بررسی شرایط به استقلالیها اطمینان خاطر داد که با آغاز دور جدید تمرینات این تیم، آدان و منیر الحدادی نیز به تهران سفر خواهند کرد و در جمع آبیپوشان حاضر میشوند تا کار خود را زیر نظر کادر فنی ادامه دهند.
بر اساس این گزارش، منیر الحدادی یک فصل دیگر با استقلال قرارداد دارد و همچنان به عنوان یکی از مهرههای هجومی این تیم محسوب میشود. در مقابل، قرارداد آنتونیو آدان با استقلال تا پایان فصل بیستوپنجم معتبر است و وضعیت ادامه همکاری او پس از پایان قرارداد فعلی مشخص خواهد شد.
باشگاه استقلال در تلاش است با حفظ ثبات در ترکیب خارجی خود، شرایط را برای شروع قدرتمند فصل جدید فراهم کند و حضور دوباره این دو بازیکن میتواند در این مسیر نقش مهمی ایفا کند.
