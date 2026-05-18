تاجرنیا مدیرعامل باشگاه استقلال شد + عکس

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه استقلال روز جمعه ۲۵ اردیبهشت مجمع عمومی خود را برگزار کرد، اما در پایان این نشست درباره انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه خبری منتشر نشد تا همچنان علی تاجرنیا به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی استقلال به فعالیت خود ادامه دهد.

تاجرنیا پس از پایان مجمع و در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که مدیرعامل جدید باشگاه استقلال پیش از آغاز فصل بیست‌وششم لیگ برتر فوتبال معرفی خواهد شد.

با این حال باشگاه استقلال روز گذشته یکشنبه ۲۷ اردیبهشت، تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مربوط به دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴ را در سامانه کدال منتشر کرد که در متن آن، نام علی تاجرنیا به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال درج شده است.