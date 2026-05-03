میهن پرستی تاج را باید ستود/تمام قد از تیم ملی حمایت کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه استقلال، علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره استقلال در گفتوگو با سایت رسمی این باشگاه، با اشاره به برنامهریزی فعلی و تعطیلات لیگ برتر به دلیل هماهنگی با اردوهای تیم ملی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: ما تمام قد از آمادگی تیم ملی حمایت کردیم تا افتخار ایران در عرصه جهانی رقم بخورد، اما در کنار آن، برنامههای باشگاه برای تیم استقلال هیچگاه متوقف نشده است.
وی ادامه داد: «از هیچ تلاشی برای بهبود عملکرد فنی و مدیریتی باشگاه دریغ نکرده و نمیکنیم. همه برنامهها با دقت و هماهنگی کامل با کادر فنی پیش میرود و ارتباط باشگاه با سرمربی تیم همواره بر پایه احترام و همکاری ایدهآل است.
تاجرنیا افزود: هربار با اعضای کادر فنی صحبت میکنم، از تعهدشان به استقلال و عشقشان به هواداران این باشگاه میگویند زیرا میدانند هواداران استقلال شایسته بهترینها هستند.
رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال در واکنش به برخی رفتارهای غیرحرفهای در تعاملات بینالمللی اخیر گفت: رفتاری که از دولت کانادا با آقای تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال ایران و جایگاه نایبرئیسی AFC دیدهایم، رفتار خارج از عرف دیپلماتیک و عدم رعایت شئونات لازم بود. اینگونه رفتارهای سیاسی با شخصیتی که نماینده فوتبال ایران است، نشاندهنده برخوردهای دوگانه و عدم رعایت ضوابط است.
تاجرنیا در پایان گفت: در سوی مقابل برخورد هیئت ایرانی از موضع میهن پرستی مورد ستایش است. باید با ایننوع رفتارها مقابله صورت گیرد تا در آینده از تکرار آنها جلوگیری شود.
