به گزارش خبرنگار مهر، خدایار سیفی عصر پنجشنبه در آیین گرامیداشت مختومقلی فراغی با درود به شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: یاد و خاطره شهدای گرانقدر بهویژه شهدای شهرستان و همچنین خدمات فرماندار فقید مراوهتپه زنده و ماندگار است.
وی با گرامیداشت نام و خدمات مرحوم حضرتقلی حاجی دوجی افزود: این مدیر خدوم تا آخرین لحظه عمر خود برای توسعه شهرستان تلاش کرد و فقدان وی ضایعهای برای منطقه به شمار میرود.
سرپرست فرماندار مراوهتپه با اشاره به جایگاه مختومقلی فراغی در تاریخ ادبیات و عرفان، اظهار کرد: امروز تنها برای بزرگداشت یک شاعر گرد هم نیامدهایم، بلکه برای پاسداشت حقیقتی بزرگ به نام وحدت، انسانیت و عدالت که در اشعار این شاعر متجلی است، اجتماع کردهایم.
سیفی ادامه داد: مختومقلی فراغی با الهام از آموزههای عرفانی و دینی، مفاهیمی همچون اتحاد، همبستگی، صلح پایدار و محبت را در اشعار خود ترویج داد و به همین دلیل، جایگاهی فراتر از یک شاعر قومی پیدا کرده است.
وی افزود: این شاعر بزرگ، مردم را به بندگی خالصانه خداوند، عشق به اهلبیت (ع) و وطندوستی دعوت میکرد و همین ویژگیها موجب شده تا نام او در میان همه اقوام ایرانی و حتی ملتهای آزادیخواه جهان ماندگار شود.
سرپرست فرماندار مراوهتپه با اشاره به روحیه وحدت در استان گلستان گفت: مردم این استان بهویژه جامعه ترکمن، همواره با انسجام و همدلی در صحنههای مختلف حضور داشته و وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی ایران به اثبات رساندهاند.
سیفی در پایان تأکید کرد: امروز گرد هم آمدهایم تا بار دیگر اعلام کنیم که راه مختومقلی، راه وحدت، صلح، ادب و عدالت است و تداوم این مسیر، ضامن پیشرفت و سربلندی جامعه خواهد بود.
گنبد-سرپرست فرماندار مراوهتپه گفت: مختومقلی فراغی با ترویج مفاهیم اتحاد و همبستگی، راهی را ترسیم کرد که امروز نیز رمز ماندگاری و انسجام ملت ایران است.
