دُرمحمد ریگی ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: دو دستگاه بیل مکانیکی «بکهو» به شهرستان‌های نیکشهر و دشتیاری تحویل داده شد؛ این ماشین‌آلات با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال و از محل منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب استان خریداری و به ناوگان عملیاتی این شهرستان‌ها افزوده شده است.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان هدف از این اقدام را افزایش توان عملیاتی، تسریع در اجرای اصلاح و توسعه شبکه‌های توزیع شرب و خطوط انتقال شهری و روستایی، رفع حوادث و مشکلات حوزه آب و فاضلاب عنوان کرد و افزود: تقویت ماشین‌آلات نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان، به‌ویژه در مناطق جنوبی استان دارد.

وی ادامه داد: پیش از این نیز یک دستگاه بیل مکانیکی جدید به امور آبفای شهرستان چابهار تحویل شده بود که این دستگاه با اعتباری معادل ۱۵۰ میلیارد ریال و از محل منابع اعتبارات عمرانی و داخلی شرکت خریداری و به ناوگان عملیاتی استان اضافه شده است.

وی بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در راستای نوسازی و تقویت تجهیزات عملیاتی، توسعه ناوگان ماشین‌آلات تخصصی را با هدف افزایش بهره‌وری و بهبود خدمات به مردم دنبال می‌کند.