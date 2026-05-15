  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

نیکشهر و دشتیاری به ماشین‌آلات سنگین جدید مجهز شدند

نیکشهر و دشتیاری به ماشین‌آلات سنگین جدید مجهز شدند

زاهدان - معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از خرید و تحویل دو دستگاه بیل مکانیکی «بکهو» به شهرستان‌های نیکشهر و دشتیاری خبر داد.

دُرمحمد ریگی ظهر جمعه به خبرنگاران گفت: دو دستگاه بیل مکانیکی «بکهو» به شهرستان‌های نیکشهر و دشتیاری تحویل داده شد؛ این ماشین‌آلات با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال و از محل منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب استان خریداری و به ناوگان عملیاتی این شهرستان‌ها افزوده شده است.

معاون مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان هدف از این اقدام را افزایش توان عملیاتی، تسریع در اجرای اصلاح و توسعه شبکه‌های توزیع شرب و خطوط انتقال شهری و روستایی، رفع حوادث و مشکلات حوزه آب و فاضلاب عنوان کرد و افزود: تقویت ماشین‌آلات نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان، به‌ویژه در مناطق جنوبی استان دارد.

وی ادامه داد: پیش از این نیز یک دستگاه بیل مکانیکی جدید به امور آبفای شهرستان چابهار تحویل شده بود که این دستگاه با اعتباری معادل ۱۵۰ میلیارد ریال و از محل منابع اعتبارات عمرانی و داخلی شرکت خریداری و به ناوگان عملیاتی استان اضافه شده است.

وی بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در راستای نوسازی و تقویت تجهیزات عملیاتی، توسعه ناوگان ماشین‌آلات تخصصی را با هدف افزایش بهره‌وری و بهبود خدمات به مردم دنبال می‌کند.

کد مطلب 6830445

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه