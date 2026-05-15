تصویب گزارش مالی باشگاه استقلال در مجمع عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجمع با حضور سهامداران، مدیران و اعضای قانونی باشگاه و در چارچوب الزامات مرتبط با شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در فرابورس ایران امروز (جمعه ۲۵ اردیبهشت) به ریاست علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه در ساختمان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.



در جریان این نشست، ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی قبل، صورت دارایی‌ها و مطالبات شرکت، صورتحساب دوره عملکرد سالیانه، گزارش مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره، گزارش حسابرس و بازرس قانونی و سایر موضوعات مندرج در دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت.



همچنین درباره روند فعالیت‌های اجرایی، مالی و ورزشی باشگاه در بخش‌های مختلف بحث و تبادل نظر انجام شد و در پایان، صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱-۰۴-۱۴۰۴ و گزارش‌های ارائه‌شده پس از بررسی، به تصویب اعضای مجمع رسید.