به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، عصر روز گذشته (یکشنبه ۲۷ اردیبهشت) و در کمپ زندهیاد ناصر حجازی علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با امیرمحمد رزاقینیا و صالح حردانی، دو بازیکن استقلالی حاضر در فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی دیدار و گفتگو کرد.
روزبه چشمی دیگر ملیپوش استقلال، به دلیل برخی مسائل شخصی امکان حضور در این دیدار را نداشت.
تاجرنیا در این دیدار با اشاره به شرایط اجتماعی و سیاسی ماههای اخیر کشور اظهار داشت: اتفاقات دو سه ماه اخیر در عرصه اجتماعی و سیاسی کشور، ذهن همه مردم را به خود مشغول کرده و شاید برگزاری جام جهانی و حضور تیم ملی بتواند اندکی تسلای زخمهای بیشمار وطن باشد. شما به مانند سربازان این سرزمین هستید و حضورتان با نام استقلال در تیم ملی میتواند شور و انگیزه هواداران استقلال و علاقهمندان به تیم ملی را دوباره زنده کند.
وی در ادامه ضمن آرزوی موفقیت برای سه ملیپوش استقلال در جام جهانی، ابراز امیدواری کرد بازیکنان این باشگاه بتوانند نمایندگان شایستهای برای فوتبال ایران و باشگاه استقلال در این رقابتها باشند. رزاقینیا و حردانی نیز در این دیدار حضور در جام جهانی با پیراهن تیم ملی را افتخاری بزرگ توصیف کرده و تأکید کردند تمام تلاش خود را برای ارائه بهترین عملکرد در این آوردگاه مهم به کار خواهند گرفت تا افتخاری دیگر برای باشگاه استقلال و فوتبال ایران رقم بزنند.»
