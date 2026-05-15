۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

با غلبه بر حریفی از اردن؛

بوکسور نوجوان ایران قهرمان آسیا شد

بوکسور ایران در وزن ۵۷ کیلوگرم عنوان قهرمانی رقابت‌های نوجوانان آسیا را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز پایانی مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان آسیا که در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است، سه نماینده بوکس ایران امروز جمعه(۲۵ اردیبهشت ماه)به روی رینگ می روند.

در نخستین مبارزه متین چمی‌پا بوکسور وزن ۵۷ کیلوگرم در فینال مسابقات آسیایی به مصاف نماینده اردن رفت و با یک برد شیرین مدال طلای این رقابت ها را از آن‌خود کرد. ‌چمی‌پا پیش‌ ازاین نیز نمایندگان تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان را شکست داده بود و جواز حضور در فینال را کسب کرده بود.

‌در ادامه این رقابت ها، فرزان احمدی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم با ازبکستان مبارزه دارد و ‌یاسین زیار نماینده وزن ۸۰+ کیلوگرم در فینال با قزاقستان مبارزه خواهد کرد.

    • IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۵
      در کل هفت مدال گرفتیم ازبکها با پنجاه مدال قهرمان شدن نتیجه اعزام ناقص

