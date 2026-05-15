پایان کار تیم ۶ نفره بوکس نوجوانان ایران با ۴ مدال

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز پایانی مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان آسیا که به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد، سه نماینده کشورمان امروز (جمعه ۲۵ اردیبهشت‌ماه) روی رینگ رفتند و در نهایت یک مدال طلا و دو مدال نقره برای ایران به ارمغان آوردند.

بدین ترتیب پرونده تیم ملی بوکس نوجوانان ایران با کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز بسته شد.

در نخستین دیدار فینال، متین چمی‌پا بوکسور وزن ۵۷ کیلوگرم کشورمان مقابل نماینده اردن به میدان رفت و با نمایشی مقتدرانه، مدال طلای این رقابت‌ها را از آنِ خود کرد. چمی‌پا پیش از رسیدن به فینال نیز نمایندگان تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان را شکست داده بود.

در ادامه رقابت‌ها، فرزان احمدی نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم تیم ملی نوجوانان، در دیدار پایانی برابر بوکسور میزبان قرار گرفت. او با وجود تلاش فراوان، با رأی داوران نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره آسیا دست یافت. احمدی در مسیر صعود به فینال، حریفانی از ترکمنستان و کره جنوبی را شکست داده بود.

در آخرین مبارزه فینال، یاسین زیار نماینده وزن ۸۰+ کیلوگرم تیم ملی نیز مقابل نماینده ازبکستان صف‌آرایی کرد و با وجود ارائه مبارزه‌ای قابل قبول، به مقام نایب‌ قهرمانی و مدال نقره رسید. وی پیش از این در نخستین دیدار خود با ناک‌اوت سریع نماینده ترکمنستان در تنها ۳۰ ثانیه راهی نیمه‌ نهایی شده بود و سپس با شکست بوکسور قرقیزستان به فینال راه یافت.

همچنین در وزن ۵۲ کیلوگرم، ابوالفضل مالکی در مرحله نیمه‌ نهایی مقابل حریف باتجربه ازبکستانی مغلوب شد و به مدال برنز دست پیدا کرد.وی برای رسیدن به نیمه نهایی نمایندگان قطر و ژاپن را شکست داده بود.

تیم ملی بوکس نوجوانان ایران با ترکیب شش بوکسور در این رقابت‌ها حضور داشت و در مجموع با کسب چهار مدال (یک طلا، دو نقره و یک برنز) به کار خود پایان داد.

مهرشاد شرافتمند در وزن ۸۰ کیلوگرم و پویان نوروزی در وزن ۵۴ کیلو گرم در این رقابت ها به مدال نرسیدند.

بیژن عبدالملکی در این دوره از رقابت ها به عنوان مربی هدایت این تیم را برعهده داشت. ضمن اینکه تیم ملی نونهالان ایران با حضور ۶ بوکسور پسر در این رقابت‌ها، مجموعاً یک مدال طلا و دو مدال برنز کسب کرد که منجر به کسب رتبه چهارم در رده‌بندی تیمی شد.

در وزن ۳۵ کیلوگرم، ابوالفضل پیشه‌ور به مدال طلا دست یافت.در وزن ۲ کیلوگرم، امیرمهدی شاد به مدال برنز دست یافت. در وزن ۵۸ کیلوگرم، آریا موسوی به مدال برنز رسید.

سیتا بلانش نیز به عنوان سرمربی هدایت تیم ملی نونهالان را برعهده داشت.