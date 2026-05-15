به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، محمدجواد صدریمهر در آیین اختتامیه مسابقات انتخابی روبوکاپ ۲۰۲۶ اظهار کرد: دکتر افشین در جریان بازدید از این رقابتها از صدای هیجان تیمها به عنوان صدای پیشرفت آینده ایران یاد کرد. دقیقاً همین صداها و شور و هیجانی که از شما شنیده میشود برای آینده ایران بسیار امیدبخش است.
صدریمهر گفت: همه شما که در اینجا حضور دارید و اعضای ۵۶ تیم شرکتکننده در این رقابتها هستید، هر کدام چند صد میلیون دلار ارزش دارید و در این موضوع نباید تردید کنید چون کشور ما کشوری پر از مسئله و چالش است و مشکلاتی در آن وجود دارد، اما همین مشکلات برای شما میتواند تبدیل به ثروت شود. شما با حل هر یک از این مسائل میتوانید آنها را به فرصت و ثروت تبدیل کنید.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یادآور شد: این موضوع فقط به دلیل توانایی برنامهنویسی یا دانش رباتیک نیست، بلکه به این دلیل است که شما مهارت حل مسئله دارید. کسانی که در حوزه رباتیک فعالیت میکنند یاد گرفتهاند مسائل پیچیده و دشوار را به بخشهای کوچکتر تقسیم کنند و برای آنها راهحل پیدا کنند.
وی افزود: به همین دلیل تأکید میکنم که مشکلات کشور برای شما میتواند یک فرصت و ثروت باشد، چون روش حل مسئله را میدانید.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: بسیاری از افرادی که در چنین رویدادهایی حضور داشتهاند، امروز رشد کردهاند، استارتآپهای مختلف راهاندازی کردهاند و شرکتهای دانشبنیان در داخل و خارج از کشور تأسیس کردهاند و برای کشور ثروت ایجاد کردهاند.
صدریمهر گفت: دوره بیستم این رقابتها به نظر من اولین دورهای بود که رسانهها در آن حضور بسیار جدی داشتند.در این چند روز بیش از ۱۰ تا ۱۵ دوربین در سالن حضور داشت و تصاویر و خاطرات خوبی از این رویداد ثبت شد.
حمایت معاونت علمی از برترین های ربوکاپ
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری از حمایتهای این معاونت از برگزیدگان مسابقات روبوکاپ خبر داد و گفت: امسال تلاش کردیم جوایز این رقابتها در شأن تیمها و شرکت کنندگان باشد. بر این اساس برای تیمهای اول هر لیگ، به هر یک از اعضای تیم ۲۵ میلیون تومان جایزه و به مربی تیم ۵۰ میلیون تومان جایزه تعلق میگیرد.
صدریمهر ادامه داد: برای تیمهای دوم نیز به هر یک از اعضای تیم ۲۰ میلیون تومان و به مربی تیم ۴۰ میلیون تومان جایزه پرداخت میشود. همچنین برای تیمهای سوم هر یک از اعضای تیم ۱۵ میلیون تومان و مربی تیم ۳۵ میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: این حداقل کاری است که میتوان برای قدردانی از زحمات تیمها انجام داد تا بخشی از تلاشهای آنان جبران شود.
وی افزود: تیمهای اول که برای اعزام به رقابتهای بینالمللی در کره جنوبی انتخاب شدهاند نیز از حمایتهای ویژه معاونت علمی برخوردار خواهند شد و معاونت علمی ریاست جمهوری تمام هزینههای مربوط به تجهیزات این تیمها را تأمین خواهد کرد تا بتوانند رباتها و تجهیزات خود را بهروزرسانی کنند.
وی افزود: تلاش ما این است که تیمهای اعزامی از نظر تجهیزات در بالاترین سطح فناوری قرار داشته باشند و در رقابتها از این نظر با کمبودی مواجه نشوند.
معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: خوشبختانه از نظر سرمایه انسانی و استعدادهای جوان در کشور کمبودی نداریم و امیدواریم تیمها با آمادگی کامل در رقابتها حاضر شوند و مقامهای برتر را کسب کنند.
وی افزود: معاونت علمی در حوزه تجهیزات از تیمهای اول حمایت کامل خواهد داشت و به آنها توصیه میکنیم برای تهیه تجهیزات مورد نیاز خود صرفهجویی نکنند و بهترین امکانات را فراهم کنند.
تامین هزینه برای آماده سازی تیمها برای اعزام
صدریمهر گفت: علاوه بر این، هزینههای مربوط به دوره آمادهسازی تیمها نیز مورد حمایت قرار میگیرد.حتی اگر تیمها نیاز به استفاده از مربیان تخصصی، از جمله مربیان خارجی به صورت آنلاین داشته باشند، این موضوع نیز بهطور کامل از سوی معاونت علمی حمایت خواهد شد.
