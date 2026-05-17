صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۲۷ اردیبهشت)، در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و استانهای ساحلی خزر، در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و در نقاط مستعد، بارش تگرگ پیشبینی میشود.
وی افزود: فردا (دوشنبه، ۲۸ اردیبهشت) نیز در برخی مناطق شمالغرب، دامنههای جنوبی البرز، سواحل دریای خزر، شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی، وزش باد، رگبار باران و رعد و برق رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ادامه داد: روز سهشنبه (۲۹ اردیبهشت)، سامانه بارشی در مناطق یادشده تشدید میشود و در بخشهایی از غرب کشور نیز بارشهای پراکنده به وقوع خواهد پیوست.
وی یادآور شد: از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه (۳۰ اردیبهشت)، در نوار شمالی کشور در برخی ساعات، بارندگی، رعد و برق و در مناطق مستعد، بارش تگرگ پیشبینی میشود.
ضیائیان با اشاره به وضعیت وزش باد در کشور گفت: طی پنج روز آینده، در غالب مناطق کشور وزش باد شدید پیشبینی میشود و در نقاط مستعد، گرد و خاک رخ خواهد داد.
وی تصریح کرد: امروز کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور مورد انتظار است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران نیز اظهار کرد: آسمان تهران امروز قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک پیشبینی میشود. حداقل و حداکثر دمای تهران نیز به ۱۷ و ۲۴ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی ادامه داد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران کمی ابری تا نیمهابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد رخ میدهد.
ضیائیان با اشاره به ناپایداریهای جوی در استان تهران تاکید کرد: امروز، با فعالیت سامانه بارشی، افزایش ابرناکی، وزش باد شدید و در برخی مناطق بهویژه بخشهای شمالی، رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود و در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.
وی یادآور شد: در بخشهای جنوبی و غربی استان تهران نیز در برخی ساعات وزش باد شدید مورد انتظار است، همچنین از فردا تا روز چهارشنبه، با گذر متناوب امواج ناپایدار جوی، در برخی ساعات وزش باد شدید، رگبار پراکنده و رعد و برق در پایتخت پیشبینی میشود.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: تا صبح روز دوشنبه کاهش نسبتاً محسوس دما و در روز سهشنبه افزایش نسبی دما در استان تهران مورد انتظار خواهد بود.
