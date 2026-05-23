موبایل ها پشت دیوار را می بینند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، موبایل های مدرن مجهز به فناوری های خارق العاده ای از دوربین های با کیفیت بالا و تراشه های گرفیکی پیشرفته گرفته تا پردازشگر های هوش مصنوعی هستند.

در برخی مدل های رده بالا سخت افزاری شامل فناوری LiDAR نیز وجود دارد که به فعالسازی ویژگی های واقعیت افزوده و بهبود ادراک عمق تصویر کمک می کند.

این قابلیت احتمالا به زودی شاهد یک ارتقای قابل توجه خواهد بود زیرا محققان دانشگاه «ام آی تی» الگوریتمی ابداع کرده اند که به حسگر LiDAR موبایل اجازه شناسایی اشیای پنهان شده در گوشه ها را می دهد. جزئیات این تحقیق در ژورنال «نیچر» منتشر شده است.

به طور معمول، قابلیت «خط دید غیرمستقیم» (non-line-of-sight ) در آزمایشگاه ها یافت می شود و به سخت افزارهای گرید تحقیقاتی گرانبها و سنگین متکی است. اما دستاورد جدید محققان سبب می شود حسگرهای LiDAR بتوانند پشت موانع را رصد کنند.

حسگرهای تجاری استاندارد LiDAR با ارسال پالس های نور و اندازه گیری مدت زمانیکه طول می کشد سیگنال ها از یک شی منعکش وند و به دستگاه بازگردند، کار می کنند. این روند به حسگرها اجازه می دهد مسافت را بسنجند و محیط را به طور سه بعدی مکان یابی کنند اما فقط به اجسامی محدود می شوند که در خط دید مستقیم قرار داشته باشند.

پژوهشگران «ام آی تی» با تغییر شیوه پردازش داده های ورودی بر این محدودیت غلبه کرده اند. الگوریتم ابداعی آنها به جای از بین بردن سیگنال های بسیار ضعیف و پراکنده نور که از دیوارها و کف منعکس می شوند، هنگام حرکت موبایل یا شی این انعکاس های ضعیف را جمع آوری می کند. در مرحله بعد داده ها از زوایای مختلف تجمیع می شوند تا شکل و حرکت یک شی مخفی را کنارهم بگذارند.

محققان برای آزمایش الگوریتم مذکور از یک حسگر تجاری LiDAR با قیمت کمتر از ۱۰۰ دلار استفاده کردند. اشیایی مانند یک مانکن در حال حرکت، ماکت های مقوایی و حروفی که پشت دیوار ها و پارتیشن های بزرگ قرار داشتند در این آزمایش به کار رفتند. به بیان دیگر این اشیا خارج از خط دید مستقیم حسگر بودند.

در مرحله بعد پژوهشگران حسگر را به سمت سطح یا دیوار نزدیکی پارتیشن ها مذکور قرار دادند. الگوریتم به طور موفقیت آمیز حرکت مانکن در واقعیت را ردیابی و یک ساختار سه بعدی از شی مخفی را تولید کرد.