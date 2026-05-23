به گزارش خبرنگار مهر حجتالاسلام محمد حاجی رضائی صبح شنبه در مراسم آیین تجلیل از منتخبین سومین دوره نهضت بومی «زندگی با آیهها» در شهرستان زرقان با اشاره به فعالیتهای سه ساله این اداره در راستای نهضت ملی «زندگی با آیهها» گفت: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زرقان با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر زرقان، در تمام ایام سال و بهویژه ماه مبارک رمضان، برای گفتمانسازی آیات قرآن کریم و ترویج مفاهیم این کتاب آسمانی تلاش کرده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی زرقان افزود: برای تقویت این مهم، رشتههای هنری متنوعی به این پویش اضافه شده است که نتیجه آن، تبدیل زرقان به شهرستانی پیشگام در این نهضت کشوری در طول سه سال گذشته بوده است.
لازم به ذکر است در آیین تجلیل از منتخبین نهضت بومی «زندگی با آیهها» در شهرستان زرقان، از ۳۵ نفر از منتخبین این نهضت در رشتههای مختلف هنری از جمله مقاله نویسی، خوشنویسی، شعر و داستان قرآنی، با اهدای لوح سپاس و جوایزی، تقدیر شد.
