اعتبارات عمرانی کرمانشاه ۹۴ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به افزایش قابل توجه اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: این رشد کم‌سابقه، فرصت مهمی برای شتاب‌بخشی به توسعه استان است، اما در عین حال مسئولیت مدیران اجرایی را سنگین‌تر می‌کند.

استاندار کرمانشاه با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس و تلاش مجموعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان افزود: اعتبارات عمرانی استان در سال آینده با رشد ۹۴ درصدی همراه شده و لازم است این منابع با برنامه‌ریزی دقیق و بر اساس اولویت‌های واقعی هزینه شود.

وی نخستین اولویت استان را تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دانست و گفت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف هستند روند اجرای این طرح‌ها را با جدیت دنبال کنند تا پروژه‌هایی که سال‌ها بلاتکلیف مانده‌اند هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر توزیع عادلانه اعتبارات میان مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: تخصیص منابع باید مبتنی بر شاخص‌های شفاف و کارشناسی باشد و مناطق کمتر برخوردار متناسب با نیازهای موجود سهم بیشتری دریافت کنند.

حبیبی حوزه آب شرب، بهداشت و درمان و بهسازی روستاها را از مهم‌ترین بخش‌های مورد توجه در بودجه عمرانی عنوان کرد و افزود: ارتقای زیرساخت‌های این حوزه‌ها نقش مستقیمی در افزایش رضایتمندی عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم دارد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت توجه همزمان به حوزه فرهنگ تصریح کرد: توسعه اقتصادی بدون پیوست فرهنگی اثربخش نخواهد بود و باید در کنار طرح‌های عمرانی و اقتصادی، به مسائل فرهنگی نیز توجه جدی شود.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مدیریت صحیح اعتبارات هزینه‌ای اشاره کرد و گفت: پرداخت‌های مرتبط با رفاه کارکنان، اضافه‌کار و بیمه تکمیلی باید با شفافیت و عدالت انجام شود تا از بروز مشکلات پایان سال جلوگیری شود.

حبیبی با اشاره به سند توسعه مهارت استان، آن را یکی از اسناد مهم برای آینده اشتغال کرمانشاه دانست و افزود: توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌اندازی هنرستان‌های جوار صنعت می‌تواند بخشی از کمبود نیروی انسانی ماهر در سال‌های آینده را جبران کند.

وی ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، استان باید تا پایان برنامه هفتم توسعه حداقل ۳۲ هنرستان جوار صنعت راه‌اندازی کند و در همین راستا توافق‌هایی برای ایجاد چند مرکز جدید آموزشی صورت گرفته است.

استاندار کرمانشاه همچنین از صنایع بزرگ و بانک‌های استان خواست نقش فعال‌تری در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی ایفا کنند و گفت: مجموعه‌هایی مانند پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه‌ها باید بخشی از ظرفیت خود را در مسیر توسعه آموزش، سلامت و خدمات عمومی استان به کار بگیرند.

وی در پایان با اشاره به وجود ۲۴۱ طرح سرمایه‌گذاری در استان تأکید کرد: روند بررسی و تصویب این پروژه‌ها باید با سرعت بیشتری انجام شود تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان فراهم شود.