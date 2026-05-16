به گزارش خبرنگارمهر، مهدی احمدی بعدازظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش زرندیه، اظهار کرد: در ماههای گذشته کشور شرایط خاصی را پشت سر گذاشته و جامعه درگیر فضای متشنج و نگرانیهای اجتماعی بوده است، بنابراین در چنین شرایطی باید در تصمیمگیریها به وضعیت روحی دانشآموزان توجه ویژهای شود.
وی افزود: طی این مدت حدود دو ماه کشور درگیر شرایط جنگی و تنشهای ناشی از آن بوده و همین مسئله بر فضای روانی جامعه، بهویژه دانشآموزان، تأثیر گذاشته است، از این رو بهتر است امسال اصرار زیادی بر برگزاری حضوری امتحانات نداشته باشیم و اکنون فرآیند برگزاری آزمونها به صورت غیرحضوری دنبال شود.
فرماندار زرندیه همچنین با اشاره به تلاشهای معلمان در طول دوره آموزش مجازی، تصریح کرد: بدون تردید معلمان با تمام توان برای آموزش و یادگیری دانشآموزان تلاش کردهاند و زحمات زیادی در این مسیر کشیدهاند.
احمدی افزود: اما واقعیت این است که به دلیل ضعف زیرساختهای اینترنتی و قطعیهای مکرر، کیفیت آموزش در برخی موارد کاهش یافته و انتقال کامل مطالب در بسترهایی مانند شبکه شاد با دشواریهایی همراه بوده است.
احمدی تصریح کرد: همین موضوع موجب ایجاد استرس و فشار روانی برای دانشآموزان شده و باید در تصمیمگیریها این شرایط را مدنظر قرار دهیم تا دانشآموزان بتوانند با آرامش و تمرکز بیشتری امتحانات خود را پشت سر بگذارند.
وی با یادآوری تجربه سالهای گذشته گفت: در سال ۱۳۵۷ که خودم ۱۳ ساله بودم، در دوران جنگ نیز آموزش و پرورش با شرایط دانشآموزان همراهی میکرد و تلاش میشد فشار کمتری به آنان وارد شود. امروز نیز باید شرایطی فراهم کنیم تا دانشآموزان با خیال راحت و حوصله در امتحانات شرکت کنند.
فرماندار زرندیه افزود : میتوانیم امسال را با در نظر گرفتن این شرایط پشت سر بگذاریم و در سال آینده با شناسایی نقاط ضعف آموزشی، از طریق برگزاری کلاسهای فوقالعاده یا برنامههای جبرانی، کاستیهای احتمالی را جبران کنیم.
احمدی با تأکید مجدد بر وضعیت روحی دانشآموزان تصریح کرد: در شرایط فعلی که کشور دوران جنگ و آتشبس را تجربه کرده است، بسیاری از دانشآموزان هنوز از نظر روانی درگیر این مسائل هستند و شاید به طور کامل نسبت به آرامش و ثبات شرایط اطمینان نداشته باشند، بنابراین لازم است بیش از هر چیز به امنیت و آرامش روانی آنان توجه شود.
وی ادامه داد: استرس ناشی از برگزاری امتحانات حضوری در چنین فضایی میتواند فشار مضاعفی بر دانشآموزان وارد کند و حتی بر تمرکز و توان ذهنی آنان تأثیر منفی بگذارد، از این رو انتظار میرود معلمان و اساتید نیز در این شرایط سختگیری کمتری داشته باشند.
فرماندار زرندیه گفت: شورای آموزش و پرورش میتواند در این زمینه تصمیمگیری و حتی رأیگیری داشته باشد تا ضمن حفظ چارچوبهای آموزشی، سوالات امتحانی به صورت استانی طراحی شود اما برگزاری امتحانات به شکل مجازی انجام گیرد.
احمدی افزود: امسال کشور رویدادهای متعددی از جمله جنگ ۱۲ روزه، ناآرامیهای دیماه و شرایط جنگ تحمیلی فعلی را پشت سر گذاشته و طبیعی است که این مسائل بر وضعیت آموزشی و روحی دانشآموزان اثرگذار باشد.
