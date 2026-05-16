به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا محمدیان بعدازظهر شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش زرندیه، با اشاره به نحوه برگزاری امتحانات در مقاطع مختلف تحصیلی اظهار کرذ: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، امتحانات دانش‌آموزان در دوره ابتدایی از پایه اول تا ششم به صورت توصیفی و غیرحضوری برگزار می‌شود و در این مقطع نیازی به حضور معلمان و دانش‌آموزان در محل برای برگزاری آزمون‌های کتبی وجود ندارد.

وی افزود: هرچند آموزش مجازی به طور طبیعی تفاوت‌هایی با آموزش حضوری دارد، اما مجموعه آموزش و پرورش و فرهنگیان با تمام توان تلاش کرده‌اند تا فرآیند یادگیری دانش‌آموزان با کمترین آسیب و بالاترین کیفیت ممکن دنبال شود.

مدیر آموزش و پرورش زرندیه با اشاره به برگزاری امتحانات در سایر مقاطع تحصیلی تصریح کرد: طبق بخشنامه جدید، امتحانات در پایه‌های هفتم تا دوازدهم به صورت حضوری برگزار خواهد شد و با وجود برخی محدودیت‌ها، برگزاری حضوری آزمون‌ها مزایای مهمی به همراه دارد که از جمله آن می‌توان به کاهش استرس دانش‌آموزان در فرآیند مطالعه و آمادگی بیشتر آنان برای حضور در جلسه امتحان اشاره کرد.

محمدیان تصریح کرد: برگزاری حضوری امتحانات به‌ویژه برای دانش‌آموزان پایه دهم که در آستانه انتخاب رشته قرار دارند و همچنین دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دوازدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی درباره آمادگی آموزش و پرورش زرندیه برای برگزاری امتحانات نیز اظهارکرد : در خصوص امتحانات کشوری پایه‌های یازدهم و دوازدهم، آمادگی کامل در شهرستان وجود دارد و در صورت اعلام زمان برگزاری با فاصله دو هفته، حوزه‌های امتحانی مشخص و برای اجرای آزمون‌ها آماده خواهند شد.

محمدیان ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با اداره برق و مخابرات نیز برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز انجام شده است تا برگزاری این آزمون‌ها بدون مشکل و با شرایط مناسب صورت گیرد.

مدیر آموزش و پرورش زرندیه با تأکید بر حساسیت بالای امتحانات نهایی اظهار کرد: آموزش و پرورش زرندیه برای برگزاری امتحانات نهایی آمادگی ۱۰۰ درصدی دارد و در حال حاضر تنها منتظر اعلام زمان برگزاری این آزمون‌ها هستیم.

وی در خصوص برگزاری امتحانات پایه نهم نیز گفت : سوالات این پایه در سطح شهرستان زرندیه آماده شده و در صورتی که استان امکان ایجاد شرایط پایدار را نداشته باشد، سوالات منطقه‌ای نیز پیش‌بینی شده است اما با این حال، در شرایط فعلی امتحانات پایه نهم به صورت استانی اعلام شده است.

محمدیان همچنین اشاره به برخی ابهامات موجود در خصوص نحوه اجرای امتحانات استانی گفت: برگزاری امتحانات به صورت استانی به این معنا نیست که همه دانش‌آموزان به طور همزمان در یک جلسه حاضر شوند، بلکه پراکندگی دانش‌آموزان در حوزه‌های مختلف و همچنین برگزاری آزمون‌ها در ساعات متفاوت، در دستور کار قرار دارد تا نظم، امنیت و سهولت بیشتری در روند اجرای امتحانات فراهم شود.