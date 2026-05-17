پاسخ شورای عالی انقلاب فرهنگی به شبهات کنکور؛ تأکید بر حقوق داوطلبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور اطلاعیهای، به تشریح سیر تکوینی مصوبه سنجش و پذیرش در سه دولت متوالی، بر مرجعیت قانونی شورا بر اساس دستور صریح رهبر شهید انقلاب تأکید کرد.
متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
«شورای عالی انقلاب فرهنگی موجب میشود که مسئله فرهنگ کشور تابع زیر و بالا شدن جریانات سیاسی و جناحهای سیاسی نباشد.»
رهبر شهید انقلاب حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای «رضوانالله تعالی علیه»
در پی طرح برخی مباحث پیرامون مصوبه «سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی»، ستاد تعلیم و تربیت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تبیین فرآیند طیشده و تنویر افکار عمومی، نکاتی را به استحضار ملت شریف ایران و داوطلبان عزیز میرساند:
مرجعیت قانونی شورا؛ فصلالخطاب رهبر انقلاب
این اطلاعیه با استناد به فرمایشات رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «شورای عالی انقلاب فرهنگی موجب میشود که مسئله فرهنگ کشور تابع زیر و بالا شدن جریانات سیاسی و جناحهای سیاسی نباشد»، آغاز میشود. در ادامه، ستاد تعلیم و تربیت به تشریح دلایل ورود شورا به موضوع سنجش و پذیرش پرداخت و آن را ریشه در ضرورتهای ملی و پاسخ به ناکارآمدیهای قوانین پیشین دانست. در این راستا، به دستور صریح رهبر شهید انقلاب در آذرماه ۱۳۹۷ برای ورود شورا به این مسئله، پس از استفساریه رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، به عنوان فصلالخطاب قانونی اشاره شد.
سابقه تاریخی و جایگاه شورا در سنجش و پذیرش
اطلاعیه با تأکید بر اینکه سابقه تاریخی و مرجعیت تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع سنجش و پذیرش امری جدید نیست، به مصوبات این شورا از ابتدای انقلاب اسلامی (سالهای ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴ و ۱۳۶۸) اشاره کرد و این نهاد را همواره پیشگام در وضع ضوابط کلان سنجش و پذیرش دانشگاه دانست. همچنین، اعتماد رهبر انقلاب به جایگاه نخبگانی و فراجناحی شورا در ارجاع موضوعات خطیر، مانند «وقف دانشگاه آزاد اسلامی»، مورد تأکید قرار گرفت.
مصوبه کنکور؛ محصول سه دولت متوالی
این اطلاعیه روند تدوین و تصویب مصوبه کنکور را در سه دولت متوالی (دولتهای یازدهم و دوازدهم به ریاست آقای روحانی، دولت سیزدهم به ریاست شهید رئیسی، و دولت چهاردهم به ریاست آقای دکتر پزشکیان) تشریح کرد. در این زمینه، به تصویب اولیه کلیات در دولت دوازدهم، اضافه شدن تأثیر پایه دهم در دولت سیزدهم و در نهایت، موافقت شورا با حذف تأثیر قطعی پایه دهم در دولت چهاردهم برای آمادگی زیرساختها اشاره شد.
پشتوانه علمی و پژوهشی مصوبه
ستاد تعلیم و تربیت، پشتوانه علمی و پژوهشی این مصوبه را حاصل سالها کار کارشناسی، مطالعات تطبیقی و پژوهشهای روشمند دانست که نشاندهنده آسیبهای نظام پیشین با تمرکز بر یک آزمون چند ساعته بود. همچنین، برگزاری نشستهای متعدد نخبگانی با حضور صاحبنظران دانشگاهی، رؤسای دانشگاهها، مدیران مدارس و وزرای مربوطه، به عنوان بخشی از فرآیند تدوین مصوبه ذکر شد.
صیانت از حقوق داوطلبان و ثبات نظامات آموزشی
این اطلاعیه با تأکید بر صیانت از آرامش روانی داوطلبانی که با اعتماد به قوانین، تلاش علمی داشتهاند، اعلام کرد که هرگونه تغییر ناگهانی در قواعد، مصداق نادیده گرفتن زحمات آنان است و امنیت روانی خانوادهها دستخوش تغییرات خلقالساعه نخواهد شد. در این راستا، به لزوم اعلام تغییرات بنیادین حداقل یک سال پیش از اجرا اشاره شد.
راهبری پویا و پایش مستمر
در پایان، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر رویکرد پویا در رصد مستمر و اثرسنجی فرآیند اجرای مصوبه تأکید کرد و آمادگی خود را برای بررسی پیشنهادهای کارشناسی دستگاههای مسئول، بهویژه وزارت آموزش و پرورش، جهت تکامل این مسیر ملی اعلام نمود. ضمن تأکید بر جایگاه مجلس شورای اسلامی، از داوطلبان و خانوادهها خواسته شد تا با آرامش کامل، برنامهریزی آموزشی خود را بر مبنای مصوبات قانونی جاری ادامه دهند.
