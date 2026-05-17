به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه سادات مدبرنژاد ظهر یکشنبه در در نشست توجیهی قرارگاه عدالت تربیتی استان مرکزی (طرح شهید عجمیان) اظهار کرد: با وجود تخریب کامل سه مدرسه در خمین، ۲۲ مدرسه دیگر نیز دچار آسیب جدی شده‌اند و بازسازی و آماده‌سازی فضاهای آموزشی آن‌ها نیازمند برنامه‌ریزی فوری است.

وی افزود: طرح شهید عجمیان با هدف جلب مشارکت مردمی برای بهسازی مدارس اجرا می‌شود، اما گستردگی خسارات مدارس خمین فراتر از ظرفیت این طرح است و نیازمند حمایت و اقدامات گسترده‌تر است.

مدبرنژاد تصریح کرد: در دوران جنگ تحمیلی، سناریوهای مختلفی برای تداوم آموزش پیش‌بینی شده بود، اما در صورت برگزاری حضوری کلاس‌ها، تأمین فضاهای آموزشی استاندارد ضروری است.

وی ادامه داد: در صورت آماده‌نشدن مدارس تخریب‌شده تا مهرماه، باید برای تأمین فضاهای جایگزین آموزشی و نحوه ادامه تحصیل دانش‌آموزان تدبیر لازم اندیشیده شود.

مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: ضروری است از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، از جمله اختیارات تفویض‌شده به استانداران، برای تسریع در روند بازسازی و آماده‌سازی فضاهای آموزشی استفاده شود.

وی افزود: حضور میدانی برای شناسایی دقیق مشکلات و تسریع در ارائه راهکارها ضروری است و در صورت تخصیص اعتبار، روند اجرایی نباید متوقف بماند.

مدبرنژاد بیان کرد: در شهرستان خمین، به‌دلیل تعدد اصابت‌های موشکی، ۲۳۸ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان بهسازی و شاداب‌سازی خواهد شد.